نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتفتيح وتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخذين وإزالة البقع السمراء للعروس قبل الفرح في المقال التالي

من المشاكل التى تزعج الكثير من الفتيات والسيدات ظهور المناطق الحساسة بلون داكن يجعل السيدات وخاصة الفتيات اللاتي إقترب موعد زواجهم فى إحراج وتعمل على التقليل من ثقتها، وسبب إسمرار المناطق الحساسة لها عدة عوامل منها إحتكاك الجلد يسبب فى إحمرار الجلد فبالتالي يعمل على ظهوره بلون غامق، وإرتداء الملابس الغير قطنية، وعدم تعرض هذه الأماكن للتهوية الجيدة، وعدم النظافة الشخصية بإستمرار لذلك سوف نقدم إليكي في هذا المقال حل لهذه المشكلة وهى خلطة الزبادي ومطحون الترمس وعصير الليمون وعصير الخيار والنشا والكركم التى يمكن أن نحضرها فى المنزل بمكونات متوفرة لدى كل بيت وبأسعار تناسب الجميع. مكونات خلطة تبييض المناطق الحساسة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من السكر طريقة عمل خلطة لتبييض المناطق الحساسة نحضر إناء ثم نضع به مطحون الترمس والنشا والكركم والسكر ثم يتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة باقى المكونات إلى الخليط السابق من الزبادي وعصير الليمون وعصير الخيار وزيت الليمون والفازلين ثم يتم مزج جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم بغسل الجسم بغسول مناسب والماء البارد لأنه يعمل على فتح المسام ثم نجففه جيدا بالمشفة.

وبعد ذلك نبدأ بتوزيع الخلطة ووضعها علي الأماكن الغامقة الحساسة ثم نتركها على الجلد لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، وتكرر وضع هذه الوصفة يوم بعد يوم ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ بياض هذه الأماكن فى الأسبوع الثانى بخمس درجات وفى الأسبوع الثالث سوف تظهر بلون ناصع البياض أكثر من الأسبوع الثانى لذلك يجب أن تتبعي هذه الوصفة الرهيبة فلن تستغني عنها حيث تظهر المناطق الحساسة ببياض مثل الثلج. عمر شويل - جدة خلطة سحرية لتفتيح وتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخذين وإزالة البقع السمراء للعروس قبل الفرح - ثقفني

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