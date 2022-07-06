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الريش المشوية بالتوابل على الطريقة الهندية، مع قدوم عيد الأضحى تكثر ربات البيوت من طهي ما لذ وطاب من الطعام، وخصوصا اللحم، واليوم سوف نقدم طريقة جديدة لشوي الريش بمختلف أنواعها، فقط سيدتي تتبعي هذا المقال، وجربي وصفاتنا وأخبرينا في التعليقات.
الريش المشوية بالتوابل على الطريقة الهندية
- 15 قطعة من الريش (أي نوع مفضل)
- نصف كوب زيت زيتون.
- ربع كوب عصير ليمون.
- ربع كوب خل أبيض.
- 3 قطع ثوم مقشر ومهروس.
البهارات
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- القليل من مسحوق الفلفل الحار.
- 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون الناعم.
- 1 ملعقة كبيرة مسحوق كزبرة.
- القليل من مسحوق القرنفل.
- القليل من الهيل المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور
- القليل من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من مسحوق الثوم.
طريقة الطهي
- في البداية، غطي الريش بورق الخبز، واضغطي عليه بمفرمة اللحم عدة مرات حتى يصبح رقيقًا، ثم ضعيه جانبًا.
- الخطوة التالية، لتحضير صلصة التتبيلة ضعي زيت الزيتون وعصير الليمون والخل والثوم في وعاء كبير.
- اخلطي المكونات المذكورة أعلاه جيدًا حتى تتساوى مع بعضها البعض.
- انقعي الريش في الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل وقلبي من وقت لآخر.
- على الجانب الآخر لتحضير الصلصة، ضعي البابريكا والفلفل الحار والقرفة والكمون والكزبرة والهيل والقرنفل والزنجبيل والفلفل ، بالإضافة إلى ذلك الثوم في وعاء كبير.
- تخلط التوابل جيدا حتى تتداخل المكونات.
- نضع الريش في خليط من البهارات ويخلط جيداً حتى يتم تغليف جميع الجوانب بطبقة من البهارات.
- في نفس الوقت، سخني الشواية واتركي الشرائح لمدة 10 دقائق على الأقل.
- احرص على قلبها من وقت لآخر لتجنب الحرق.
- ضعيها في طبق التقديم وقدميها مع صوصها اللذيذ والخضار المسلوقة، بالإضافة إلى الأرز الأبيض.
الريش بالتتبيلة التندورية
من أشهر وصفات الريش التي تستخدمها أشهر المطاعم في مختلف البلدان.
المكونات
- 10 قطع من الريش المفضلة.
- 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشاوي.
- 2 ملاعق صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.
- 3 قطع ثوم مهروس.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- عصير ليمون.
- 3 وحدات من البصل المبشور.
- كوب من الزبادي.
طريقة التحضير
- في البداية يتم غسل الريش جيدا، ثم تركها في مصفاة، حتى نتخلص من أي مياه زائدة.
- في غضون ذلك، ضعي الزبادي والبصل وعصير الليمون والزيت والزنجبيل والثوم والتوابل والكركم في وعاء كبير.
- تخلط المقادير جيدا حتى تتداخل المكونات.
- بعد ذلك، ينقع ريش اللحم في الخليط السابق، ويتم تغطيته بكيس بلاستيك ويوضع في الثلاجة طوال الليل.
- في النهاية، تُطهى قطع لحم الضأن على الفحم في التندور.
- يقدم مع المخللات، بالإضافة إلى ذلك الخضروات المشوية.
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