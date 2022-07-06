نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الكريب وخبز الصاج في المقال التالي

طريقة عمل عجينة الكريب وخبز الصاج، الكريب من أشهر الساندوتشات التي انتشرت في العصر الحديثة،لكن عيش الكريب يحتاج إلى تركات في صنعه، عبر هذا المقال سوف نقدم لكم عيش الكريب، بالإضافة إلى ذلك عيش الصاج، فابقوا معنا. طريقة عمل عجينة الكريب مكونات 4 أكواب (520 جم) دقيق لجميع الأغراض.

3 أكواب (750 مل) من الماء.

ملعقتان كبيرتان زيت (30 مل)

1/2 ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.

كوب ونصف من الحليب(250 مل). طريقة عمل عجينة الكريب في البداية يتم إحضار الخلاط الكهربي، ثم ضعي الدقيق والملح في واخلطيهم جيدا.

بعد ذلك أضف الماء ببطء وحركه باستمرار حتى تحصل على قوام ناعم وسميك قليلاً.

بعدها يُضاف الزيت ويُخلط جيدًا، ويُغطى الوعاء بالبلاستيك الشفاف ويترك لمدة 30 دقيقة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، أضيفي قطرة من الزيت.

ثم أضيفي كمية من العجين، ووزعيه في قاع المقلاة.

دع الفطائر ترتاح لمدة 1-2 دقيقة، حتى تأخذ لون ذهبي وتنضج ، ثم اقلبها واتركها ترتاح لمدة دقيقتين.

ارفعي الفطائر في طبق التقديم عليه فوطة مطبخ نظيفة، لكي يظل العيش طري.

وكرري الخطوات السابقة مع باقي العجين، حتى تنتهي الكمية.

قدمي الفطائر مع المربى أو العسل والفواكه أو الجبن والدجاج واللحوم. أسرار نجاح عيش الكريب نخل الدقيق جيدا.

استخدام دقيق خاص بالعجين.

قوام الكريب يكون شبه سايل. طريقة عمل خبز الصاج السوري المكونات 2 كوب طحين.

كوب كبير من الماء.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 رشة ملح. كيفية صنع خبز الصاج السوري طريقة عمل عجينة الكريب وخبز الصاج، في البداية، ينخل الدقيق ويضاف المكونات الجافة، ملح، خميرة، بالإضافة إلى السكر.

بعد ذلك، اصنعي فجوة في وسط الدقيق، أضيفي الماء وابدئي بالعجن.

ثم اعجني حتى تصبح العجينة لزجة.

اقطعي العجين إلى كرات كبيرة متساوية وضعيها في مقلاة مدهونة بالزيت.

غطي المقلاة بقطعة قماش بيضاء نظيفة واتركيه لمدة 3 ساعات.

إذا كان لديك مقلاة تيفال كبيرة أو طبق خبز مسطح، فهذا جيد.

ادهنيه قليلا من الزيت، يتم فرد كل كرة بالنشابة ولفها حتى تصبح بحجم المقلاة.

ضع الخبز في مقلاة واقلبه حتى ينضج.

استخدمه مع الحشو كما تريد. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكريب وخبز الصاج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الكريب وخبز الصاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.