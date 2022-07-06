الرقاق الناشف والجلاش الطري باللحمة المفرومة، الرقاق والجلاش من الذ و اسهل الوصفات، بل اسرع الوصفات التي يتم اعدادها في أي مناسبة، وبالاخص في الاعياد والافراح، ومن خلال هذا المقال سوف نخبرك بتفاصيل وتركات الجلاش والرقاق، خليكي معانا.

الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

من الوصفات البسيطة التي يتم عجنها واعدادها في البيت، ولك سيدتي المكونات والطريقة.

المكونات

مرقة.

رقاق ناشف.

لحم مفروم.

كمية من الزبدة المذابة.

بصل كبير مبشور.

فلفل اسود.

ملح.

طماطم مبشورة.

فلفل اخضر.

كيفية صنع الرقاق الناشف باللحم المفروم

يذوب البصل في الصلصة على نار خفيفة ويقلى في الزبدة والملح والفلفل ويضاف اللحم المفروم ويقلب جيدا عندما يحمر ويغير لونه ويضاف الماء والفلفل الاخضر والطماطم ويغطى.

سخني اللحم المفروم وانتظري لمدة ساعة واسكبي كمية صغيرة من الحساء في الرقائق.

ضعي الطبقات الواحدة تلو الأخرى على صينية الخبز وأضيفي الزبدة المذابة بين الطبقات شيئًا فشيئًا.

وزعي خليط اللحم المفروم ثم وزعي باقيكمية الرقاق الرطبة في الحساء وضعي الزبدة المذابة بين الطبقات.

ضع الرقاق في الفرن حتى تنضج، وقم بتغطيتها إذا أردت أن تأكلها طرية.

ضعها في الهواء إذا أردت أن تأكلها مقرمشة.

طريقة عمل الجلاش الطري باللحمة المفرومة

من اسرع الوصفات التي يمكن اعدادها في وقت قصير، ومن ناحية أخرى بمكونات متوفرة في كل مطبخ.

المكونات

لفة من الجلاش.

نصف كيلو من اللحمة المفرمة.

كوب من الزبدة المذابة.

كوبان من الحليب.

بيضتان.

حبة الطماطم.

قرن فلفل اخضر.

3بصلات متوسطة الحجم.

فص من الثوم.

مكعب مرقة دجاج.

ملح.

فلفل اسمر.

مرحلة التحضير