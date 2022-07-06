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طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة، مقلوبة الباذنجان من أشهر اصناف الطعام التي يتم اعدادها على مستوي العالم، فهي لذيذة جدا، بالاضافة إلى ذلك غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن، وعبر موقع ثقفني سوف نقدم طريقة المقلوبة الشهية بالباذنجان واللحمة، فابقوا معنا. طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة المكونات نصف كيلو من اللحم الأحمر ​​أو مكعبات الدجاج منزوع العظمز

2 كوب أرز مصري أو بسمتي.

باذنجان كبير.

ويفضل 2 بطاطس طويلة، مقطعة إلى شرائح حسب الرغبة.

3 بصل متوسط ​​.

هيل مطحون.

قرفة.

فلفل أسود.

كركم.

ورق الغار.

أعواد كرفس لغلي اللحم (اختياري)

جزر.

كوسة.

بطاطس.

فواكه مختلفة (اختياري))

صنوبر للتزين.

زيت للقلي. طريقة التحضير مقلوبة الباذنجان تطبخ رأساً على عقب مع اللحم.

في البداية، اغسلي اللحمة وقطعيها رأسياً وضعيها في مصفاة.

بعد ذلك يرش بالملح ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يصفى.

أضيفي كمية قليلة من الزيت إلى البصل، سخنيها لمدة دقيقة تقريبًا.

أضيفي اللحم حتى يصبح البصل غامقًا واقلبه.

يُضاف الماء الساخن (مع الكرفس والجزر) وأوراق الغار وعيدان القرفة والهيل والفلفل والملح ويُترك على نار خفيفة حتى يصبح شفافًا.

تُرفع قطع اللحم من الشوربة وتُصفّى وتُترك جانباً (يمكنك تحميرها إذا لزم الأمر).

تقلى شرائح الباذنجان وتوضع على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد وتترك جانباً.

لابد ان تكون شرائح البطاطس بنية اللون أيضًا ولا يجب أن تكون مسطحة تمامًا.

تقلى شرائح البصل بالزيت حتى تحمر وتنتفخ وتجف.

اشطف الأرز وانقعه لمدة 10 دقائق ثم صفيه.

اسكبي ملعقتين كبيرتين من الزيت في مقلاة وضعي شرائح الباذنجان، بالإضافة إلى ذلك شرائح البطاطس في القاع والجوانب.

توضع شريحة من البصل المقلي على الطبقة الثانية.

ثم كمية من اللحم المسلوق والمقلي.

بعد ذلك ضع طبقة أخرى من الباذنجان.

نضيف الكركم والقرفة إلى الأرز فوق الطبقة السابقة.

يضاف المرق على مراحل (كمية متساوية من الأرز المصري أو ضعف كمية أرز البسمتي) حتى لا يفسد الطبقة المقلوبة.

يُطهى على نار متوسطة حتى يتم امتصاص الحساء، وعلى نار خفيفة حتى ينضج تمامًا

في النهاية يتم سكبها على صينية كبيرة أو يمكنك وضعها في مقلاة وهي ساخنة وتقليبها ورفعها برفق.

يُحمص الصنوبر ويُرش فوقها، ويتم تقديمها بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحمة - ثقفني

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