نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمقادير دايبة دوب وبخطوات ناجحة ألذ بسكويت ال10 دقائق في المقال التالي

كل الناس يعشقون تناول الحلويات ومن أكثر أنواع الحلويات تناولا هي البسكويت فقد توجد أنواع عديدة من البسكويت وهو بسكويت النشادر أو بسكويت العشر دقائق، وكذلك بسكويت الشاي أو بسكويت اليانسون أو البرتقال وغير ذلك العديد ولكن النوع الذي يحبه جميع الأشخاص هو بسكويت العشر دقائق، فهذا البسكويت يتميز بمذاق شهي ورائع ويمكن أن نقوم بعمله بطريقة سهلة وسريعة والمقادير التي يحتوي عليها البسكويت بسيطة ومتوافرة في كل بيت حيث يحتوي على الدقيق والسكر والبيض والزبدة والبيكينج بودر وغيرهم. مكونات عمل بسكويت العشر دقائق أربعة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب إلا ربع من السكر.

خمس بيضات.

كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفانيليا البودر. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به خمس بيضات وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ثم يتم إضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثم نحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في الخفق لمدة سبع دقائق تقريبا حتى نحصل على خليط هش يشبه الرغوة.

وبعد ذلك يتم وضع كوب إلا ربع من السكر ونضيف كوب واحد كبير من السمنة البلدى ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لذوبان السكر وخفق السمنة مع باقي المكونات.

ثم قومي بوضع كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل ويتم خلطهم مع بعض مرة أخرى ونحضر طبق آخر ونضع به أربعة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم مزجهم مع بعض ونضيف خليط الدقيق إلى خليط البيض.

ويتم عجنهم مع بعض جيدا للحصول على عجينة متماسكة وناعمة وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

ونحضر صينية ونضع بها ورق زبدة ونقوم بتشكيل عجينة البسكويت على حسب الرغبة وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها ليكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بمقادير دايبة دوب وبخطوات ناجحة ألذ بسكويت ال10 دقائق - ثقفني

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