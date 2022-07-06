نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفتة المصرية بأسهل طريقة شهية في المقال التالي

الفتة المصرية بأسهل طريقة شهية، من أشهر انواع الوجبات الدسمةن وعلى الجانب الاخر لها العديد من الفوائد لجسم الانسان، الفتة من اشهر وجبات عيد الاضحي، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم اروع فتة مصرية، فابقوا معنا. الفتة المصرية بأسهل طريقة شهية مكونات الفتة كيلوجرام من اللحم إلى مكعبات.

طماطم مفرومة ناعماً ½ كجم.

نقطع البصل المتوسط ​​إلى 4 قطع.

قطعتان من البصل المتوسط ​​المفروم ناعماً.

3 فصوص من الثوم إلى نصفين.

6 قصوص ثوم مهروس.

7 أكواب من الماء.

2 كوب أرز أبيض مصري

اقطع 3 رغيف من الخبز إلى مكعبات.

ورقتان من ورق الغار.

خمس حبات هيل.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة خل.

2 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

2 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

2 ملاعق كبيرة زيت.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة. كيفية طبخ الفتة في البداية سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة.

في غضون ذلك، سخني الماء والملح وورق الغار والهيل والبصل المفروم والثوم على نار متوسطة، واخلطيهم جيدًا واتركيهم حتى الغليان.

يُضاف اللحم ويُترك على نار خفيفة حتى يكتمل نضج اللحم.

يمكنك وضعها في الفرن أو قليها على النار حتى يتحول لون اللحم إلى اللون البني.

ضعي مكعبات الخبز على رف الفرن العلوي العلوي، ثم أضيفي الزبدة المذابة ونصف كمية الثوم المهروس واخلطيهم جيدًا.

ضعي صينية الخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحول لون الخبز إلى اللون البني.

تُذوّب ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية على نار متوسطة، يُضاف البصل المفروم ونصف الأرز ويُحرّك لمدة 5 دقائق.

يُضاف 4 أكواب من المرقة والملح ويُحرّك المزيج جيداً حتي يغلى المزيج.

غطي القدر ثم خففي النار حتى ينضج الأرز.

بعد ذلك سخني الزيت على نار متوسطة، أضيفي البصل واقليه حتى ينضج.

أيضا يضاف الثوم ويقلب لمدة 1 دقيقة.

يضاف الخل ويقلب لمدة 30 ثانية ثم يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح، كذلك الفلفل والكمون ويخلط جيدا.

اغلي الصلصة لمدة 15-20 دقيقة.

في النهاية، نضع الخبز في وعاء التقديم، ونسكب فوقه الحساء، ثم الأرز، ثم الصلصة فوق الأرز.

سخنيها باللحم المقلى واستمتع بها. فوائد الفتة تساعد الفتة في إعطاء المزيد من الطاقة للجسم.

من ناحية أخرى، تساعد الدهون على تقوية العظام والأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، الفتة تمنع فقر الدم. عمر شويل - جدة الفتة المصرية بأسهل طريقة شهية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفتة المصرية بأسهل طريقة شهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.