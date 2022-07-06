كرات البطاطس بالجبنة واللحمة المفرومة، انتشر في الآونة الأخيرة كرات البطاطس اللذيذة التي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات، من ضمنها الجبن، اللحمة المفرومة، وغيرها خلال موقع ثقفني سوف نقدم كرات البطاطس بالحشوات المتنوعة، فابقوا معنا.

كرات البطاطس بالجبنة

من أشهى وألذ وصفات البطاطس التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، وسوف يعشقها الجميع،وبالأخص الأطفال الصغار.

المكونات

البطاطس: 4 حبات (كبيرة / مسلوقة)

جبنة شيدر: كوب (مبشور)

الثوم: 4 فصوص (مفرومة)

البيض: 2 حبة (بيض مخفوق)

بقسماط: 1.5 كوب.

فيجيتار: 1 كوب.

ملح: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.

الكركم:ربع ملعقة صغيرة.

الزيت: كثير (للأطعمة المقلية)

طريقة التحضير

في البداية، افرمي البطاطس وأضيفي الثوم والجبن المبشور والملح والفلفل واخلطيهم جيدًا حتى تلتصق المكونات معًا.

بعد ذلك في وعاء عميق امزجي البقسماط مع الفيجيتار جيدا.

بعدها اصنعي كرة متوسطة الحجم من البطاطس.

ثم قومي بنقع كرات البطاطس في البيض المخفوق.

ثم في خليط الفيجيتار والبقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على نار عالية حتى يصبح ساخنًا.

نضع كرات البطاطس في الزيت ونخفف النار ونقليها لمدة 3 دقائق حتى تحمر.

يتم تكرار الخطوة السابقة مع جميع كرات البطاطس حتى تنتهي كل الكمية.

في النهاية يتم تقديمها مع الخبز الأسمر والسلطة الخضراء، بالإضافة إلى الطحينة أو مع الأرز الأبيض، وبالهنا والشفا.

كرات البطاطس باللحمة المفرومة

المكونات

البطاطس: 4 حبات (بطاطس مسلوقة ومهروسة)

البيض: حبتان

كرسبي: 1.5 كوب.

لحم مفروم: نصف كوب.

البصل: بصلة واحدة (مفرومة ناعماً)

البقدونس: ملعقة كبيرة (مقطع)

ملح: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.

زيت نباتي: زجاجة.

كيفية الإعداد

يقلى اللحم المفروم في البصل المفروم ويضاف إليه القليل من الملح والفلفل.

بالإضافة إلى اللحم المفروم والبصل والبطاطس المهروسة والبقدونس، اخلطي نصف ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك اكسر البيضة في وعاء صغير واخلطها جيدا بواسطة الشوكة.

اصنعي كرات من خليط اللحم والبطاطس وضعيه في وعاء البيض.

ثم في وعاء الكرسبي، وغلفيها جيدا من جميع الجهات.

بعدها سخني الزيت النباتي في مقلاة وأضيفي كرات البطاطس بحذر.

اقلب الكرة من وقت لآخر حتى تتحول إلى اللون الذهبي من جميع الجوانب.

عوامل نجاح كرات البطاطس