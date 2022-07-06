نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل الطرق لعمل مندي اللحم في الفرن علي الطريقة الخليجية وأسرار التتبيلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع دخول عيد الأضحى تحتار السيدات في عمل وصفات بلحم الغنم، هذا المقال سيعرض لكي وصفات لعمل مندى اللحم بطرق بسيطة وسهلة. مكونات مندى اللحم في الفرن: كيلو لحم غنم.

اثنان كوب ارز بسمتي مغسول ومصفى بدون نقع.

ثلاث اكواب ماء دافئ.

بصلة متوسطة مفرومة.

واحد طماطم صغيرة مبشورة.

ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

مكعب مرقة دجاج.

ورق غار.

ثلاث فصوص هيل.

ملعقة صغيرة قرفة على قرنفل.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

اثنان ملعقة كبيرة سمن.

مكعب زبدة.

ملعقة كبيرة زيت. طريقة تحضير مندى اللحم في الفرن: نحضر لحم الغنم ونصنع به شقوق بالسكين ثم نضع الملح والفلفل الاسود والزعفران ونخطهم على اللحم وندهنها بالسمن من جميع الجهات ، نقوم بإحضار صينية الفرن وندهنها زبدة وزيت وبعد ذلك نضيف البصل ونضعها على النار ونقوم بتقليبها حتى تذبل ونضع الارز والماء ويقلبوا جيدا ثم نغطى الصينية بورق فويل وبعدها نصنع فتحات صغيرة في الفويل من فوق ويرص عليها اللحم ونغطيها بورق الزبدة اولا وبعدة ورق الفويل ، تدخل الصينية في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 225 الفرن مشتعل من فوق وتحت ونتركها لمدة ثلاث ساعات ثم نخرجها ونحضر سيرفيس ونضع الارز ومن فوقه اللحم. طريقة مندى اللحم المحمر: نصف كيلو لحم غنم بالعظم.

أربع اكواب ماء.

بصلة مقطعة.

فلفل اسود.

ثوم.

اثنان حبهان.

ربع ملعقة ملح. توابل تحمير اللحم: – نصف ملعقة فلفل ابيض.

نصف ملعقة كركم.

نصف ملعقة قرنفل.

نصف ملعقة حبهان.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة زيت. طريقة تحضير مندى اللحم المحمر: في قدر على النار نضع اللحم حتى يأخذ لون ثم نضع البصل والماء والفلفل الاسود والثوم والحبهان ونتركها حتى تنضج، في وعاء اخر نضع الزيت والملح والحبهان والقرنفل والكركم والفلفل الابيض ونقلب حتى يصبح لونها بنى. توابل الارز: – اثنان كوب ارز طويل الحبة منقوع. أربع حبات حبهان. ست حبات قرنفل صحيح. ست حبات فلفل اسود صحيح. اثنان ورق لورى. اثنان قرفة خشب. ملعقة كركم. ملح. نصف ملعقة بصل بودر. بصلة مفرومة. اثنان ونصف كوب شوربة اللحم. طريقة تحضير الارز: في قدر على النار نضع الزيت والبصل ونقوم بتشويحها ثم نضع التوابل والثوم ونقلبهم جيدا ونضع الكركم وننزل بالشوربة وعندما يتشرب الارز الشوربة نقوم بتهدئة النار حتى ينضج الارز ويقدم بجانب اللحم المحمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل الطرق لعمل مندي اللحم في الفرن علي الطريقة الخليجية وأسرار التتبيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.