ملعقة جهنمية لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ مهما كانت حجمها هتستوي زي الزبدة

سوف نقدم طريقة كيفية تسوية اللحمة بسرعة إلى كل الفتيات الذين يتعلمون طهي الطعام، وإلى كل إمرأة عاملة التى تريد صنع الطعام فى أسرع وقت لأن معظم السيدات ينزعجون من تسوية اللحمة لأنها تأخذ وقت طويل، وخاصة إذا كانت اللحمة من المواشى كبيرة فى السن فهذه المشكلة تسبب التأخير والإحراج لها أمام الضيوف خاصة فى العزومات أو فى المناسبات فالطريقة التى سوف نقدمها اليوم تتكون من السكر والخل والملح والطماطم والبصل، وهذه الوصفة التى تتكون من مواد طبيعة تسوي اللحمة فى وقت ممكن وهذم المكونات متوفرة فى كل مطبخ بأى منزل فيجب أن نبتعد عن اللحمة المجمدة، ويجب أن نختار اللحمة من المواشى صغيرة السن والحجم لأنها لا تأخذ وقت كبير فى طهيها فاللحم الطازج أفضل بكثير من اللحمة المفرزة من ناحية سرعة الطهي فاللحمة المجمدة عند تعرضها مباشرة لدرجة حرارة عالية فهذا يعتبر مضر جدا بالصحة فيجب إذابتها قبل وضعها على النار فنخرجها قبل عملية الطبخ بوقت كافي ثم نتركها جانبا حتى تعود إلى شكلها الطبيعي، وبعض الناس يستخدم حلة الضغط التى تعمل بالفعل على تسوية اللحمة بسرعة فهى تعطي نتيجة مرضية من حيث النضج والاستواء.

تواجه أغلبية السيدات مشكلة كبيرة عند تسوية اللحمة وهي أنها تستغرق وقت طويل جدا لتسويتها وهذا الشيء مزعج جدا لكل السيدات لذلك يبحثون دائما عن الحل المناسب والسريع الذي يساعد على تسوية اللحمة في أقل وقت ممكن، والشئ الذي يعمل على ذلك هي إضافة ملعقة واحدة من السكر فهي يساعد على تسويتها سريعا.

مكونات تسوية اللحمة بسرعة

كيلو من اللحمة الطازجة

إثنين ملعقة من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة من الملح

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

ثمرة واحدة صغيرة من الطماطم

ثمرة واحدة صغيرة من البصل

طريقة عمل تسوية اللحمة بسرعة