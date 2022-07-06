نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العين والرقبة وخطوط الوجه وحول الفم هتصغري سنوات في دقائق النتيجة مبهرة في المقال التالي

ظهور التجاعيد حول الفم وتحت العين وفي الرقبة يعد من علامات الشيخوخة عندما يتقدم الإنسان في العمر يبدأ الجلد بفقدان المرونة والرطوبة ويبدأ الكولاجين في التناقص وبالتالي تظهر التجاعيد وتصبح البشرة شاحبة، وبسبب ذلك يلجأ البعض إلى حقن البوتوكس والفيلر ولكنها لا تعطي نتيجة دائمة ولها أيضا مخاطر صحية واليوم نقدم لكم أفضل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد. كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وشد البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة من الزبادي الطبيعي.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

نصف ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نضيف القهوة في بولة مع الزبادي ونقلب ثم نضع العسل مع جل الصبار وزيت جوز الهند نخفق المكونات سريعا حتى تصبح ناعمة. نغسل الوجه جيدا ثم نفرد الخليط على البشرة بالكامل واتركيه لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ثم البارد من أجل غلق المسام. تكرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا لحين اختفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول الفم وهي أيضا تجعل البشرة بيضاء. وتساهم في ترطيب الجلد وتجعله أكثر مرونة وتمد البشرة بالعناصر اللازمة وتزيل الجلد الميت لأن القهوة تعتبر مقشر طبيعي. القهوة ودقيق الأرز لشد البشرة وإزالة التجاعيد المكونات: ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

نصف ملعقة من القهوة.

ملعقة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر طبق ونضيف بداخله المكونات السابقة مع بعض ونخلط جيدا حتى يصبح القوام متجانس وليس سائل نغسل البشرة جيدا بالماء والغسول. نضع المزيج على الوجه والرقبة ومنطقة حول العين ويمكن أيضا وضعه على اليد لشد التجاعيد التي توجد بها واتركيه لمدة 20 دقيقة. ثم يغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة البشرة تكون بيضاء ولامعة ومع الوقت سوف تختفي التجاعيد نهائيا. وصفات طبيعية لإزالة التجاعيد زيت الزيتون والعسل: المكونات: ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

قطرات من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات مع بعض ثم توزع على أماكن تواجد التجاعيد مع التدليك بلطف واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالماء.

هذه الوصفة تقوم بتجديد خلايا الجلد وتوفر الحماية والترطيب اللازمة للبشرة ومع تكرارها سوف تختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة. 2. اللوز والحليب: المكونات: حفنة من اللوز الغير مملح.

كمية مناسبة من الحليب.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بإزالة القشر من اللوز عن طريق نقعه في الماء عدة ساعات ثم يوضع في الحليب طوال الليل.

وفي الصباح يطحن مع العسل ثم يوزع على البشرة ويترك 30 دقيقة ويغسل بالماء هذه الوصفة تقلل من ظهور التجاعيد. عمر شويل - جدة أفضل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العين والرقبة وخطوط الوجه وحول الفم هتصغري سنوات في دقائق النتيجة مبهرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد تحت العين والرقبة وخطوط الوجه وحول الفم هتصغري سنوات في دقائق النتيجة مبهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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