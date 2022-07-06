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دائما نسمع عن برجر اللحم او برجر الدجاج ولكن اليوم سنعلمك طريقة عمل برجر بكبدة الدجاج، وايضا خبز الكيزر الذي يوضع بداخله كبدة الدجاج وهي وصفة غنية بالفيتامينات وتمد الجسم بالبروتينات. مكونات برجر كبدة الدجاج: نصف كيلو كبدة دجاج.

جبنة شيدر مربعات.

بصلة كبيره.

واحد فلفل رومي.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة سمنة.

مايونيز.

كاتشب.

ملح.

بهارات مشكلة.

فلفل اسود. طريقة تحضير برجر كبدة الدجاج: نغسل الكبدة جيدا بالملح والليمون والخل والدقيق والماء ثم نقوم بعسلها بماء جارى ونتركها حتى تصفى الماء الذي بداخلها، نحضر مقلاه ونضع فيها الزيت والسمن ونضعهم على النار ثم نضيف البصلة المقطعة ونقلب حتى تذبل ونضع بعدها الكبدة ونقلبها جيدا ونضع بعد ذلك الفلفل الرومي والملح والفلفل الاسود ورشة البهارات ونقلب ونتركها على نار هادئة حتى تمام النضج ثم نضعها في خبز الكيزر ونضيف الكاتشب والمايونيز. مكونات عجينة خبز الكيزر: كوب ونصف حليب دافئ.

ملعقة صغيرة باكينج باودر.

كوب زبادي صغير.

نصف كوب زيت.

خمس اكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

اثنان ملعقة كبيرة سكر.

بيضة.

حليب.

نصف ملعقة صغيرة خل. طريقة تحضير خبز الكيزر: نحضر بولة ونضع فيها الحليب والسكر والخميرة الفورية ونتركها حتى تختمر ثم نضع عليهم الزبادي والزيت والملح و الباكينج باودر والدقيق ونقوم بعجنهم جيدا حتى نحصل على عجينة ذات ملمس ناعم ونتركها حتى تختمر ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة الى عدد من الكور ونتركها تختمر مرة اخرى ، بعد ان اختمرت نأخذ كل كورة ونضغط عليها ضغطه خفيفة حتى تصبح شكلها شكل الكيزر وندهن من فوق الوجه بواسطة فرشاة صغيرة خليط من البيض والحليب والخل ونقوم برش السمسم ثم ندخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 180 ونقوم بفتح الشواية اخر دقيقتين حتى يصبح لون الوجه ذهبي . فوائد كبدة الدجاج: تساعد على رفع مناعة الجسم لأنها تحتوي على الزنك والماغنسيوم.

تقى من فقر الدم فتحتوي على فيتامين ب 12.

تحسن من النظر فهي تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على تقوية النظر. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل برجر كبدة الدجاج ستنبهرين من الطعم جربيها ومش هتندمي ابدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل برجر كبدة الدجاج ستنبهرين من الطعم جربيها ومش هتندمي ابدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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