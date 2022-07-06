نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إستعدي للعيد واتعلمي طريقة عمل فتة الكوارع فى المنزل بكل تفاصيلها في المقال التالي
تعد فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المشهورة، والتى ارتبط تقديمها فى الأعياد وخاصة عيد الأضحى لما فيه من ذبح وأضحية، واختلفت الطرق التى تقدم بها من مكان لآخر لطعمها الجميل المميز، وتعتبر من الأكلات المفيدة والمغذية جداً للجسم لما تحتوى عليه من فوائد متعددة، وهى من الأكلات التى يقبل عليها الكبار والصغار لطعمها اللذيذ لذلك تحرص الكثير من الأمهات على تقديمها، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فتة الكوارع فى المنزل بالتفصيل.
مكونات فتة الكوارع
تحتوي فتة الكوارع على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وفى نفس الوقت سوف تعطيكي أكلة لذيذة ومغذية وهى كالتالي:
- كوارع مقطعة.
للنقع
- ورق لورا.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ٢ فص من الحبهان.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- عود من القرفة.
- شرائح ليمون.
- عود من الكرفس.
للصلصة
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ٢ كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ١/٤ كوب من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ٢ ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ قرن من الفلفل الحار الأخضر والأحمر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الماء.
للسلق
- ٣ فص من المستكة.
- ملعقة صغيرة من السمنة.
- حبة متوسطة من البصل.
- حبة من الطماطم.
- قطع من الجزر.
- فلفل حب.
- عود من الكرفس.
- ١/٢ عود من القرفة.
- ورقة لورا.
- ملعقة صغيرة من السكر.
للطشة
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ثوم مفروم.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- رشة من الكزبرة.
- شوية من الشوربة.
للتشكيل
- عيش محمص.
- أرز أبيض.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل فتة الكوارع سهلة وبسيطة جداً ولها بعض الخطوات اللى هنتعرف عليها فيمايلي:
- فى وعاء كبير نغسلها جيداً بالماء والملح والدقيق والليمون.
- بعد ما غسلناها كويس وشطفناها بميه نظيفة نحضر وعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء، ونضيف عليها الملح والسكر وورق اللورا وعود الكرفس وعود القرفة والحبهان وشرائح الليمون.
- ثم ننزل عليهم بيها ونغطيهم ونتركهم لمدة ساعتين على الأقل أو ممكن تعملي الحركة دى من باليل داخل الثلاجة.
- نجهز الصلصة وفى حلة على النار نضع الزيت والسمنة ثم نضيف عليهم الثوم وملعقة الكزبرة ونقلب حتى تظهر رائحة الثوم.
- نضيف الخل ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم والسكر والملح والفلفل، ونضيف الفلفل الحار سليم بدون تقطيع وده حسب الرغبة.
- نتركها حتى تتسبك ثم نضيف عليها كوب من الماء ونسيبها تغلي شوية وقوامها بيكون خفيف شوية بعد ما تجهز الصلصة نأخذ منها شوية على جنب ونرفعها من على النار ونتركها جانباً.
- نأتى بالكوارع بعد ما اتخلصت من الزفارة ولونها بقى فاتح وجميل نشطفها كويس بالميه.
- نحضر حلة مناسبة ونضع بها الماء ونضعها على النار حتى تغلي ثم نضع الكوارع ونتركها حتى تغلي لمدة دقيقة.
- نخرجها من الماء وبكده تكون اتخلصت من اى رائحة بها.
- ونحضر حلة ونضع بها ملعقة سمنة حتى تسخن ونضيف عليها المستكة حتى تذوب.
- ثم نضع البصلة صحيحة وحبة الطماطم بعد تشريطها من فوق زى علامة زائد.
- ونضيف الجزر والكرفس حبوب الفلفل ونصف عود القرفة ونقلبهم مع بعض كويس.
- نضيف الكوارع ونقلبهم مع بعض حتى تأخذ طعم التتبيلة، بعد ذلك نغطيها بالماء المغلي ونضيف عليها ملعقة من السكر.
- نغطيها ونتركها حتى تنضج وعندما تتدخل فى السوا نضيف الملح وشوية من الفلفل صغيرين حتى نحافظ على لون الشوربة، بعد كده نخرجها من الشوربة ونخليها من العظم لسهولة الأكل أو نتركها كما هي حسب الرغبة.
- نأخذ جزء منها ونضعه فى الصلصة ونخليها تغلي شوية.
- نقوم بإحضار طبق الفتة ونرص به العيش المحمص ونضع عليه طبقة من الأرز الأبيض ونضيف عليهم شوية بسيطة من الشوربة، نرص الكوارع اللي فى الصلصة حسب الرغبة.
- نجهز طشة الشوربة وفى طاسة على النار نضع السمنة وعليه الثوم والكزبرة ونقلب حتى يصبح لونها ذهبي،نضيف الخل وننزل بيهم على الشوربة وبكده تكون الشوربة جاهزة للتقديم وبالف هنا وشفا.
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