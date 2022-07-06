إستعدي للعيد واتعلمي طريقة عمل فتة الكوارع فى المنزل بكل تفاصيلها

تعد فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المشهورة، والتى ارتبط تقديمها فى الأعياد وخاصة عيد الأضحى لما فيه من ذبح وأضحية، واختلفت الطرق التى تقدم بها من مكان لآخر لطعمها الجميل المميز، وتعتبر من الأكلات المفيدة والمغذية جداً للجسم لما تحتوى عليه من فوائد متعددة، وهى من الأكلات التى يقبل عليها الكبار والصغار لطعمها اللذيذ لذلك تحرص الكثير من الأمهات على تقديمها، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فتة الكوارع فى المنزل بالتفصيل.

مكونات فتة الكوارع

تحتوي فتة الكوارع على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وفى نفس الوقت سوف تعطيكي أكلة لذيذة ومغذية وهى كالتالي:

كوارع مقطعة.

للنقع

ورق لورا.

ملعقة كبيرة من الملح.

٢ فص من الحبهان.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

عود من القرفة.

شرائح ليمون.

عود من الكرفس.

للصلصة

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

١/٤ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ قرن من الفلفل الحار الأخضر والأحمر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء.

للسلق

٣ فص من المستكة.

ملعقة صغيرة من السمنة.

حبة متوسطة من البصل.

حبة من الطماطم.

قطع من الجزر.

فلفل حب.

عود من الكرفس.

١/٢ عود من القرفة.

ورقة لورا.

ملعقة صغيرة من السكر.

للطشة

ملعقة كبيرة من السمنة.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

رشة من الكزبرة.

شوية من الشوربة.

للتشكيل

عيش محمص.

أرز أبيض.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل فتة الكوارع سهلة وبسيطة جداً ولها بعض الخطوات اللى هنتعرف عليها فيمايلي: