لو عندك حبة بطاطس.. حضري شيبسي المصانع المقرمش في 5 دقائق بدون نقطة زيت لن تشتريه بعد اليوم

يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة البطاطس المقلية وتقوم بعملها ربة المنزل لنحصل على الشيبسي الذي يعشقه الكثير من الناس ونلاحظ بأن البطاطس الشيبسي نقوم بشرائها من السوبر ماركت وتكون أكياس الشيبسي تسبب تلف المخ وتوثر عليه وذلك بسبب تناوله بكميات كبيرة فهو يعد من الأطعمة المصنعة لذلك نجد بأن ربة المنزل عملت كل جهدها للتعرف على طريقة عمل الشيبسي في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال ويتميز بأنه صحي وذات طعم مميز ودون ما يتشرب أي زيت.

مكونات عمل الشيبسي

عندما نقوم بعمل الشيبسي نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وتكون تلك الطريقة من أفضل الطرق لعمل الشيبسي وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية .

حبة بطاطس.

ملعقة نشا.

ملعقة دقيق.

ملح.

بابريكا.

ماء مثلج.

زيت.

خل.

طريقة تحضير الشيبسي

عندما نحضر الشيبسي نجده يحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لكي يتم عمله بسهولة وعندما نحضر الشيبسي بعدة خطوات سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..