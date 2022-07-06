نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك حبة بطاطس.. حضري شيبسي المصانع المقرمش في 5 دقائق بدون نقطة زيت لن تشتريه بعد اليوم في المقال التالي
يعشق الكثير منا البطاطس وخاصة البطاطس المقلية وتقوم بعملها ربة المنزل لنحصل على الشيبسي الذي يعشقه الكثير من الناس ونلاحظ بأن البطاطس الشيبسي نقوم بشرائها من السوبر ماركت وتكون أكياس الشيبسي تسبب تلف المخ وتوثر عليه وذلك بسبب تناوله بكميات كبيرة فهو يعد من الأطعمة المصنعة لذلك نجد بأن ربة المنزل عملت كل جهدها للتعرف على طريقة عمل الشيبسي في المنزل وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال ويتميز بأنه صحي وذات طعم مميز ودون ما يتشرب أي زيت.
مكونات عمل الشيبسي
عندما نقوم بعمل الشيبسي نجده يتكون من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وتكون تلك الطريقة من أفضل الطرق لعمل الشيبسي وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية .
- حبة بطاطس.
- ملعقة نشا.
- ملعقة دقيق.
- ملح.
- بابريكا.
- ماء مثلج.
- زيت.
- خل.
طريقة تحضير الشيبسي
عندما نحضر الشيبسي نجده يحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لكي يتم عمله بسهولة وعندما نحضر الشيبسي بعدة خطوات سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..
- نحضر البطاطس ونغسلها جيدا ونقوم بتقطيعها على هيئة شرائح بعد تقشيرها.
- ثم نضع البطاطس في الماء المثلج مع الخل لمدة ربع ساعة.
- ثم نخرج البطاطس ونصفيها جيدا من الماء ونضعها في وعاء.
- نضع عليها النشا، الدقيق، الملح، البابريكا.
- ثم نقوم بتقليب البطاطس جيدا حتى تتغلف البطاطس بهذه المكونات.
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت تماما.
- ثم نقوم بوضع البطاطس في الزيت وعندما يتغير لونها نخرجها على مناديل ورقية.
- نلاحظ ان الشيبسي مقرمش ولم يمتص أي زيوت وسكون مثل شيبسي المصانع.
- نلاحظ أن الماء المثلج يقفل المسام الخاصة بالبطاطس فلا يدخل الزيت داخلها وتكون غير ممتصه للزيت، وتساعد المكونات الخاصة بتغليف البطاطس بقرمشتها وعدم مساعدتها على امتصاص الزيت أيضا.
- يجب على ربة المنزل استخدام هذه الطريقة لعمل الشيبسي وعدم استخدام أي طريقة أخرى وسوف نلاحظ بأنها قد قامت بتحضير شيبسي المصانع في المنزل ويجب عدم شرائه مرة أخرى حفاظا على صحة أطفالها.
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