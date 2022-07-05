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فطائر الزبدة الطرية من المخبوزات البسيطة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، فإذا كنتي من هواة عمل المخبوزات في المنزل وتفضلين عدم شرائها جاهزة من المخابز، إليكي هذه الوصفة الرائعة لعمل فطائر طرية بالزبدة والحليب وبدون استخدام بيض، وتتميز فطائر الزبدة بطعمها الشهي اللذيذ الذي سينال إعجاب كل أفراد أسرتك بكل تأكيد، وسوف نقدم لكي سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل فطائر الزبدة الطرية أحلى وأسهل فطائر بدون بيض. مكونات فطائر الزبدة الطرية

2 كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة ملح. لدهن العجين ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير في إناء عميق نذوب ملعقتين من الخميرة وأربع ملاعق كبيرة من السكر في كوبين من الحليب الدافئ. ثم نقوم بإضافة أربع أكواب من الدقيق بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى يختفي الدقيق تماماً ويمتزج مع باقي المكونات. ثم نضيف أربع ملاعق من الزبدة بحرارة الغرفة (يفضل إخراج الزبدة من الثلاجة قبل استخدامها بنصف ساعة حتى تصبح طرية) ونستمر في العجن لمدة 5 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية. نغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها وقد تختلف مدة التخمير على حسب حرارة الجو. ثم نقسمها إلي كرات بحجم متوسط حوالي 12 قطعة ثم نحضر صينية الكب كيك وندهنها بالزيت. نقسم كل كرة إلى ثلاث كرات صغيرة ثم نضع كل ثلاث كرات في فتحة من فتحات صينية الكب كيك حتى ننتهي من كل كمية العجين. ثم نتركها تختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها. ندهن وجه العجين بالحليب ثم نخبز الفطائر في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. نذوب ملعقة كبيرة من السكر في ملعقتين من الزبدة المذابة ثم ندهن الفطائر بخليط الزبدة والسكر بعد إخراجها من الفرن. عمر شويل - جدة فطائر الزبدة الطرية أحلى وأسهل فطائر بدون بيض - ثقفني

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