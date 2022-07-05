بكوب سكر طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم يجنن احلي من الجاهز

يعشق جميع الأطفال غزل البنات ويطلبونه من أولياء أمورهم بشكل مستمر، كما يعشقه الكبار، فهو يصنع من السكر ويكون طعمه مميز وخفيف، ويفضل الكثير تناوله، حيث أن الحلويات من أكثر الأطباق التى يقبل عليها الكبار والصغار، كما يجد الجميع غزل البنات بألوان مختلفة وأطعام مختلفة، ونظراً لكثرة إقبال الأطفال على غزل البنات تحاول الأمهات تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج، وخاصة أنه يمكن أن يكون مصنوع من أدوات غير مضمونة، ولكن لا تتمكن الأمهات من عمل غزل البنات بالماكينة، لذلك يبحثن عن طرق عمله بدون ماكينة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة.

طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط

عند الذهاب بالأطفال إلى الألعاب يقبلون جميعاً على شراء غزل البنات، حيث أن طعمه مميز ولونه جذاب، ويفضل الكثير تناول الحلويات بأنواعها المختلفة، ولكن غزل البنات من الحلويات التى تحتاج إلى ماكينة لتحضيره، ولكن لم يعد الأمر صعباً الآن ويمكن تحضيره في المنزل بدون ماكينة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

كوب من السكر.

نقطتين من ألوان الطعام حسب اللون المرغوب فيه.

أعواد خشبية.

أطباق خشبية.

منكه غذائي نقطتين.

طريقة صنع غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط

يمكنك سيدتي تحضير غزل البنات في المنزل لإسعاد أبنائك دون الحاجة إلى شرائه من الخارج وعدم ضمان المكونات التى تم تحضيره منها، كما أنه يكون موفر ومضمون في المنزل، ويعتبر غزل البنات من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت كبير، ويمكن تحضير غزل البنات بدون ماكينة من خلال إتباع الخطوات التالية.