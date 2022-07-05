كيراتين النشا لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم كالحرير

جربنا الكثير من النساء العديد من الوصفات لتنعيم وفرد الشعر، ولكن ليس كلها تعطي نفس النتائج بشكل فعال، كما تلجأ بعض السيدات إلى عمل الكيراتين والبروتين في مراكز التجميل، والذي يكون يحتوي على مكونات كيميائية وغير طبيعية، وتؤدي إلى تلف وضرر الشعر، لذلك قد أحضرنا لكي سيدتي وصفة مضمونة ومن أول مرة حيث تقوم على فرد الشعر وإعطاءه النعومة الطبيعية زي الكيراتين الذي يتم في مراكز وصالونات التجميل، ودون أي أضرار على الشعر، وسر هذه الوصفة هي النشا، لذلك نعرض لكم في هذا المقال وصفة كيراتين النشا، بمكونات من مطبخك.

مكونات وصفة كيراتين النشا لفرد الشعر

أصبحت مشكلة الشعر الجاف والمجعد مشكلة الكثير من السيدات والفتيات، حيث يجعله لا تخرج ولا تشارك في كثير من المناسبات، ولذلك إليكم المكونات السحرية لتحضير وصفة كيراتين النشا، والتي تعالج الشعر الجاف والمجعد، وتجعله ناعم كالحرير.

عدد خمسة ملاعق من النشا المطحون، تكون كبيرة.

عدد ٤ ملاعق طعام من المايونيز.

عدد واحد موزة.

ملعقتان طعام من زيت الخروع الخام.

عدد ٤ ملاعق من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير كيراتين النشا لفرد الشعر

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير هذا الكيراتين السحري للشعر الخشن والمجعد، وإصلاح الشعر التألف، وتوضح طريقة التحضير بالخطوات التالية.