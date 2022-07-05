طريقة لإعداد بطاطس كومبير بالطريقة التركية بالمنزل مثل المحلات

طريقة لإعداد بطاطس كومبير، تعتبر وجبة البطاطس كومبير التركية من أجمل أنواع المقبلات وهي شهية جدا ومن أشهر المأكولات بالمطبخ التركي، وتلك الوجبة تحتوي على مكونات لها قيم غذائية عالية وخاصة البطاطس لأنها تحتوي على الألياف وهي مفيدة جدا للهضم وفيتامين ج كما تحتوي على البروتينات.

طريقة لإعداد بطاطس كومبير بالطريقة التركية

تحتوي البطاطس على الكثير من الفيتامينات ولمعادن مثل الحديد والماغنسيوم، وتعمل البطاطس على تحسين عمل الجهاز العصبي، كما من إنها من أسهل المأكولات في التحضير ولا تحتاج لكثير من الوقت فهي تحضر في عشر دقائق فقط و55 دقيقة لطبخها، وفيما يلي نوضح كيفية عمل بطاطس كومبير.

مكونات بطاطس كومبير التركية

خمسة ثمار بطاطس متوسطة الحجم. ذرة مطبوخة على حسب الرغبة. معلقة صغيرة فلفل أسود. نصف كيلو جبن موزاريلا. معلقة كبيرة زبدة سائلة. خيار مخلل مقطع شرائح. شرائح زيتون. ملح طعام حسب الرغبة. مايونيز حسب الرغبة. كاتشب حسب الرغبة.

خطوات تحضير بطاطس كومبير التركية

تغسل البطاطس أولا بشكل جيد للتخلص من كل الأتربة المتواجدة بها، وتجفف جيدا.

نقوم بوضع البطاطس في صينية فرن مناسبة لها وتجهيزها.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد أن يسخن الفرن نضع الصينية.

تترك صينية البطاطس بالفرن حتي تنضج تماما.

بعد أن تنضج البطاطس نقوم بعمل شق طولي بمنتصف البطاطس لتصبح مثل الوعاء المفتوح.

نقوم بوضع داخل كل حبة بطاطس كمية مناسبة من الفلفل الأسود والملح والزبدة.

باستخدام شوكة نقوم بخلط البطاطس مع باقي المكونات المتواجدة بها.

نضع فوق البطاطس كمية من الموزاريلا المبشورة.

نقوم بإضافة الكاتشب والمخلل والذرة والمايونيز وشرائح الزيتون بكميات مناسبة على حسب الرغبة.

وبذلك تكون البطاطس كوبير التركية أصبحت جاهزة وتوضع بطبق التقديم بجانب الصوص المرغب به.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

سلطة الزبادي بالخيار والنعناع من أجمل السلطات التي تقدم بجانب الكثير من المأكولات، وفيما يلي نوضح كيفية عمل السلطة.

مكونات الزبادي بالخيار النعناع

عبوتين من الزبادي البلدي. ثمرة خيار مبشورة. معلقة كبيرة نعناع. ملح وفلفل حسب الرغبة.

كيفية إعداد سلطة الزبادي بالخيار والنعناع