عصير الليمون بالنعناع الطازج ووصفات سهلة لإعداده بأكثر من طريقة مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة عصير الليمون بالنعناع الطازج، في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة ويحتاج كل شخص لمشروبات فريش للاستعانة بها وتحمل درجات الحرارة المرتفعة كما إنها تجعل من يتناولها يشعر بالانتعاش، وسنوضح فيما يلي طريقة ومكونات عصير الليمون بالنعناع في مقالنا على موقع ثقفني أكثر من وصفة مثل الجاهز.

عصير الليمون بالنعناع الطازج ووصفات سهلة لإعداده

الليمون بالنعناع يعد من المشروبات المفيدة للصحة جدا حيث يعمل على تحسين عملية الهضم ويجعل الجسم منتعش، كما إن النعناع يجعل رائحة الفم عطرة وله الكثير من الفوائد للبشرة والجسم، ونضوح فيما يلي كيفية إعداد عصير الليمون بالنعناع مثل الجاهز.

وصفة لعمل عصير الليمون بالنعناع

الليمون يعد من أهم أنواع الحمضيات وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي ويعمل على وقاية الإنسان من نزلات البرد وعلاجها أيضا، كما إنه يساعد على منع تكون حصوات الكلي، ويحسن من صحة الجهاز الهضمي.

مكونات عصير الليمون بالنعناع

أربع ثمرات ليمون متوسطة الحجم.

كوبان من الماء البارد.

مكعبات ثلج.

نصف كوب سكر أبيض.

عشرة أوراق نعناع.

خطوات تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

نقوم بغسل الليمون بالماء جيدا ويقشر ونقسمه لنصفين وينزع البذر، ومن الجيد ترك ليمون واحدة بقشرها لتضيف للعصير نكهة مركزة.

يوضع الليمون في الخلاط الكهربائي ونضيف له السكر والنعناع والماء والثلج.

تخلط المكونات بالخلاط ويصب بالأكواب ونضيف أوراق النعناع ونضيف له شرائح الليمون.

ملحوظة: من الممكن إضافة النعناع المجفف للعصير إذا لم تتواجد أوراق النعناع الأخضر الطازجة ولكن للحصول على أفضل طعم لابد من استخدام أوراق النعناع الطازجة.

وصفة لعمل عصير الليمون بالنعناع المجفف

تعتبر طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع المجفف من أسهل الوصفات ولكنها لا تكون بنفس الطعم للنعناع الفريش، لهذا من الجيد زيادة كمية النعناع البودر لنتيجة مرضية.

مقادير عصير الليمون بالنعناع المجفف

أربع ثمرات ليمون طازج. كوبان ماء مثلج. نصف كوب سكر أبيض.

كيفية تحضير عصير الليمون بالنعناع المجفف