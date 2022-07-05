نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السخينة السودانية بأبسط طريقة في المقال التالي

تعتبر السخينة السودانية من أشهر الأكلات المأخوذة من المطبخ السوداني وتتميز بطعمها الرائع ونكهتها المميزة وهي تشبه العصيدة الثقيلة وتقدم على الغداء بجانب المأكولات الأخرى ،يمكنك بكل سهولة تحضير تلك الأكلة الشهية والاستمتاع بها مع الأسرة والعائلة كما يمكن تقديمه للضيوف فتابعي المقال لتعرفي المقادير وخطوات التحضير بالتفصيل. السخينة السودانية المقادير اللازمة لعمل الطبق: يمكن عمل الطبق بالنكهة الحارة لمحبي الطعام الحريف بالمقادير الآتية حبتان متوسطتا الحجم من البصل الأحمر.

ثلاثة ثمرات متوسطات الحجم من الطماطم.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة.

ملعقة صغيرة من الشمر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كوب من زيت الذرة أو أي زيت نباتي.

رغيف من العيش الأبيض أو أي نوع مناسب.

ثلاثة أكواب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. خطوات تحضير السخينة السودانية: قومي بتقشير البصل واغسليه بالماء والخل لإزالة الأتربة والميكروبات. يشطف البصل ثم يقطع إلى شرائح رفيعة. قومي بغسل الطماطم جيداً ثم قطعيها إلى شرائح وكل شريحة تقطع إلى مكعبات. يتم تسخين الزيت في وعاء على نار متوسطة. أضيفي البصل والكزبرة وقلبي. بعد أن يذبل البصل أضيفي الطماطم المكعبات وقلبي. يقطع الفلفل الحار إلى حلقات ثم يضاف إلى الخليط ويقلب. أضيفي الشمر ومرقة الدجاج وقلبي. تبلي الخليط بالملح وقلبي جيداً. أضيفي الماء وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات. غطي الخليط واتركي المكونات تغلي معاً لمدة ربع ساعة. ارفعي الخليط من على النار ثم يوضع في أطباق التقديم. يقدم الطبق ساخن مع الخبز. طريقة عمل السخينة الباردة: المقادير: بصلة واحدة مقطعة مكعبات.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم المقطع شرائح.

حبتان من الفلفل الأخضر الحلو شرائح.

نصف كوب من صلصة أو عصير الطماطم.

نصف كوب صغير من الفول السوداني المطحون ناعم. خطوات التحضير: يتم تشويح البصل والثوم والفلفل في الزيت على النار. يضاف عصير الطماطم وتقلب المكونات. تبلي الخليط بالملح والفلفل ثم أضيفي كوبان ونصف من الماء. يترك الخليط ليغلي ثم يضاف الفول السوداني ويقلب. ترفع السخينة من على النار وتقدم ساخنة مع الخبز. عمر شويل - جدة السخينة السودانية بأبسط طريقة - ثقفني

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