شاروما بالرقاق الطري ووصفة لإعدادها بالفلفل الألوان في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة شاروما بالرقاق الطري، عندما تبحثي سيدتي عن وجبة خفيفة وسهلة لتقدميها لأطفالك وأسرتك فإليكِ بوصفة الشاروما بالرقاق الطري فهي تعد من أبسط الوصفات وأخفها، وفيما يلي سنوضح طريقة عمل الشاورما باستخدام الرقاق الطري، فهي لا تحتاج لوقت طويل لتحضيرها فتابعونا.

شاروما بالرقاق الطري ووصفة لإعدادها بالفلفل الألوان

خبز الرقاق من أشهي وألذ الأنواع المعجنات وينتشر بكثر بالمطابخ العربية وبشكل خاص وقت سيطرة الدولة العثمانية على دول الوطن العربي.

ويطلق عليه أكثر من أسم ويتغير على حسب الدولة حيث يطلق عليه خبز الشراك بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

وخبز الرقاق يحضر بالمقلاة أو الصاج، ويستخدم بكثرة بالكثير من الوصفات.

طريقة عمل الشاورما بالرقاق الطري

يتم تحضير الشاروما من اللحم البقري أو الدجاج، واللحم من أهم فوائده يعمل على تنظيم مستوي السكر بالدم، كمان إنه يعمل على تعزيز عملية الهضم وتنظيم عملية التمثيل الغذائي ويقوي المناعة، كما إنه يحتوي على فيتامين ب 12.

مكونات الشاروما بالرقاق الطري

نصف كيلو رقاق طري. معلقة صغيرة ثوم بودر. فلفل رومي ألوان. معلقة كبيرة مايونيز. بصل مقطع شرائح. علبة زبادي بلدي. معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود. لحم بقري. معلقة صغيرة بصل بودر. بطاطس مقلية. معلقة كبيرة طحينة. معلقة صغيرة بهارات شاورما. زيت نباتي. معلقة كبيرة كاتشب.

خطوات تحضير الشاورما بالرقاق الطري