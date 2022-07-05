نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم طبيعي للتخلص من تشققات القدمين حتي لو كانت شديدة هتبقي بيضاء كالشمع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشققات القدمين يعد أمر ينزعج منه جميع السيدات، حيث تتأثر القدمين بالجو والبرودة والسير معظم الوقت بدون ارتداء أحذية، لذلك تظهر تشققات كثيرة على القدمين تجعل شكل القدمين غير مناسب، ونتيجة ارتفاع نسبة جفاف بشرة القدمين تسبب ظهور الحكة واحمرار القدمين، لذلك يبحث جميع الفتيات عن طرق تساعد على تقشير جلد القدمين والتخلص من شكل التشققات المزعجة التي تسبب الاحراج للفتيات أثناء الخروج من المنزل، لذلك سوف نوضح لكم طرق التخلص من تشقق القدمين بوصفات طبيعية في المنزل للحفاظ على بشرة القدمين وتصبح ناعمة الملمس.

مسحة واحدة وتخلصي من تشققات القدمين

تحتاج تشققات القدم إلى مرطبات وأدوات تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت دون تسبب التهابات بشرة القدمين، لذلك سوف نحتاج إلى المكونات التالية التى تساعد على تقشير تشققات القدم بلطف دون تسبب احمرار في القدمين، كما تساعد تلك المكونات على ترطيب وتنعيم البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من الملح.

3 ملاعق من الجلسرين.

2 ملعقة من ماء الورد.

ماء دافئ.

حجر قدم.

طريقة التحضير

يمكن استخدام تلك المكونات لتقشير القدمين من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه كمية من الماء الدافئ والملح والجلسرين وماء الورد ونقلب جميع المكونات.

بعدها نضع القدمين في الماء لمدة ربع ساعة.

كل خمس دقائق يتم إخراج القدمين و خفقها بالحجر للتخلص من خلايا الجلد الميت.

نستمر من حك القدمين بالحجر حتى يتم إزالة جميع خلايا الجلد الميت.

وأخيراً يتم غسل القدمين وتجفيفها وترطيبها بالجلسرين.

يمكن تكرار استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحفاظ على نعومة وجمال بشرة القدمين.

وصفة خل التفاح للتخلص من تشققات القدمين

ملعقتين من الأرز المطحون.

ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة من خل التفاح.

حجر قدم.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى يتم وضع الأرز المطحون والعسل الأبيض وخل التفاح في وعاء.

نستمر في تقليب الخليط حتى يصبح قوام متماسك.

يتم فرد الخليط على القدمين وتركه لمدة ثلث ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد يتم فك القدمين بالحجر حتى يتم إزالة خلايا الجلد الميت.

يتم غسل القدمين بالماء.

يساعد الملح على إزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على القدمين، كما تساعد المواد المؤكسدة في ماء الورد على ترطيب التهابات بشرة القدمين، والجلسرين يساعد على تنعيم ولمعان البشرة، لذا يمكنكم تجربة هذه الوصفة وسوف تلاحظين الفرق من اول استعمال حيث تتم إزالة تشققات وخشونة القدمين في اسرع وقت وبدون اي تكاليف

التخلص من تشققات وخشونة القدمين بالعسل

والتخلص من تشققات وخشونة القدمين يمكن أن يتم من خلال استخدام وصفة أخري هذه الوصفة يتم استخدام كوب من العسل الأبيض ويتم وضع العسل في حمام مائي مليء بالماء الدافئ ويتم نقعهم لمدة نصف ساعة حيث أن العسل له دور فعال في إزالة خشونة وتشققات القدمين من أول استعمال