نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافير.. صبغ الشعر باللون الأحمر الاكاجو بمكونات طبيعية ثابتة وتغطية مثالية للشيب من أول استعمال في المقال التالي
ترغب الكثير من السيدات في صبغ الشعر دائما، وتلجأ إلى استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية، ويمكن أن تؤدي إلى تلف وإضرار الشعر نظر لتأثيرها الضار على بويصلات الشعر، ومن أكثر الألوان الذي ترغب السيدات في عمل صبغة لشعرها به هو اللون الأحمر الناري وخاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يعطي الشعر لونا مميزا ويجعله جذابا وملفتا للنظر، وسوف نعرض لكم في هذا المقال، وصفة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الناري دون أي ضرر أو تلف على الشعر.
مكونات صبغة اللون الأحمر الناري للشعر
يعد صبغ الشعر باللون الأحمر الناري من الألوان الذي تقوم به السيدات بصبغ شعرها وعملة في مراكز التجميل، ولكن سوف نعرض لكي تحضير هذا اللون بمكونات طبيعية سهلة وغير مكلفة، وأمنه على الشعر.
- كوب من أوراق الكركادية.
- كوب ونصف من الماء الفاتر.
- عدد ٢ لليمونه ويتم عصرهم والاحتفاظ بالعصير.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير صبغة اللون الأحمر الناري
وبعد أن تعرفنا معكم على المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي تعتبر سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتوجد في معظم المنازل والبيوت، إليكم طريقة تحضير الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الجهد وإليكم الخطوات موضحة كالتالي.
- نقوم بإحضار إناء ونضع به الماء ثم نضعه على النار، ثم نقوم بعد ذلك بإضافة كوب أوراق الكركادية.
- نترك هذا الكركادية على النار حتى يغلي بشكل كامل.
- نرفع الخليط السابق من على النار ونتركه حتى يبرد بشكل كامل.
- نقوم بإضافة عصير الليمون بالمقادر السابق ونقلب جيدا حتى يمتزج عصير الليمون بالكركادية.
- نقوم بإضافة ملعقة زيت الزيتون ونقلبها مع الخليط جيدا.
- نتأكد من الشعر نظيف بشكل جيدا ومجفف تماما، ثم نبدأ في توزيع هذا الخليط بالتساوي على خصل الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة ٤٥ دقيقة.
- يتم بعد ذلك غسل الشعر جيدا بماء فاتر بشكل جيد بواسطه شامبو الشعر الخاص بكي.
- وسوف تشاهدين بعد ذلك شعر لامع مميز باللون الأحمر الناري بمكونات طبيعية دون أي ضرر على الشعر.
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