نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل مثل الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل، نوضح لكم زوارنا الكرام في مقالنا على موقع ثقفني وصفة لتحضير الهوت شوكلت في المنزل بكل سهولة، ومن المعروف أن الشوكليت من أجمل الحلويات التي يعشقها الكثير والكبير منهم سواء رجال أو نساء قبل الكبير، ويتم تقديم مشروب الهوت شوكليت اسبريسو بالمحلات بأسعار باهظة الثمن لذلك نعرض لكم كيفية تحضيره بالمنزل.
طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل مثل الجاهز
أصبح الآن من السهل تحضير أفضل الأطعمة والمشروبات في المنزل ونحصل عليها بمذاق جيد ومقارب أو نفس المذاق المقدم بالمطاعم، ونتحدث اليوم عن الهوت شوكليت اسبريسو وهو يعد من المشروبات الساخنة المفضلة لدي الكثير، وفيما يلي نوضح خطوات عمله ومقاديره.
وصفة لتجهيز الهوت شوكليت اسبريسو
يحتوي الهوت شوكليت الممزوج بحليب منزوع الدسم على حوالي 158 سعر حراري، أما الهوت شوكليت السادة به 192 سعر حراري.
مكونات الهوت شوكليت اسبريسو
- نصف كوب شوكولاتة مبشورة.
- معلقة صغيرة نشا.
- كوب حليب كامل الدسم.
- معلقة كبيرة نوتيلا.
- معلقة صغيرة سكر.
خطوات تجهيز الهوت شوكليت اسبريسو
- في وإناء خاص بتحضير القهوة نضع كوب الحليب على نار هادئة بدرجة حرارة متوسطة ويترك حتي يغلي.
- نقوم بإضافة الشوكولاتة المبشورة للحليب وتقلب جيدا حتى تتجانس كافة المكونات.
- نضيف لخليط الحليب معلقة من النوتيلا ويقلب مرة أخري.
- عند اقتراب الخليط من الغليان نضع معلقة من نشا الذرة ومعلقة حليب ويلخط جيدا.
- يترك الخليط على نار هادئة ثانية ليغلي ويرفع من النار ويترك جانبا.
- بكوب التقديم نضع الهوت شوكليت اسبريسو ساخن ويزين بالشيكولاته المبشورة ويقدم.
كيفية عمل رغوة الهوت شوكليت
من السهل إعداد الهوت شوكليت البيضاء باستخدام النسكافيه والماء والحليب والخطوات هي:
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كوب من الماء وكوب من الحليب وكوب النسكافيه.
- نقوم بخلط كافة المكونات مع لأكثر من دقيقة بالخلاط الكهربائي.
- نقوم بوضع الخليط في عبوة مغلقة وترج جيدا كي نحصل على الرغوة السميكة المطلوبة.
- تحفظ تلك الرغوة في الفريزر أو الثلاجة ويأخذ منها عند الحاجة معلقة على وجه كوب الهوت شوكليت وبالهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.