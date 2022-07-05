طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل، نوضح لكم زوارنا الكرام في مقالنا على موقع ثقفني وصفة لتحضير الهوت شوكلت في المنزل بكل سهولة، ومن المعروف أن الشوكليت من أجمل الحلويات التي يعشقها الكثير والكبير منهم سواء رجال أو نساء قبل الكبير، ويتم تقديم مشروب الهوت شوكليت اسبريسو بالمحلات بأسعار باهظة الثمن لذلك نعرض لكم كيفية تحضيره بالمنزل.

طريقة عمل الهوت شوكليت اسبريسو بالمنزل مثل الجاهز

أصبح الآن من السهل تحضير أفضل الأطعمة والمشروبات في المنزل ونحصل عليها بمذاق جيد ومقارب أو نفس المذاق المقدم بالمطاعم، ونتحدث اليوم عن الهوت شوكليت اسبريسو وهو يعد من المشروبات الساخنة المفضلة لدي الكثير، وفيما يلي نوضح خطوات عمله ومقاديره.

وصفة لتجهيز الهوت شوكليت اسبريسو

يحتوي الهوت شوكليت الممزوج بحليب منزوع الدسم على حوالي 158 سعر حراري، أما الهوت شوكليت السادة به 192 سعر حراري.

مكونات الهوت شوكليت اسبريسو

نصف كوب شوكولاتة مبشورة. معلقة صغيرة نشا. كوب حليب كامل الدسم. معلقة كبيرة نوتيلا. معلقة صغيرة سكر.

خطوات تجهيز الهوت شوكليت اسبريسو

في وإناء خاص بتحضير القهوة نضع كوب الحليب على نار هادئة بدرجة حرارة متوسطة ويترك حتي يغلي.

نقوم بإضافة الشوكولاتة المبشورة للحليب وتقلب جيدا حتى تتجانس كافة المكونات.

نضيف لخليط الحليب معلقة من النوتيلا ويقلب مرة أخري.

عند اقتراب الخليط من الغليان نضع معلقة من نشا الذرة ومعلقة حليب ويلخط جيدا.

يترك الخليط على نار هادئة ثانية ليغلي ويرفع من النار ويترك جانبا.

بكوب التقديم نضع الهوت شوكليت اسبريسو ساخن ويزين بالشيكولاته المبشورة ويقدم.

كيفية عمل رغوة الهوت شوكليت

من السهل إعداد الهوت شوكليت البيضاء باستخدام النسكافيه والماء والحليب والخطوات هي: