نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر فم السمكة كأشهر حلواني لون ذهبي رائع و مذاق وﻻ أروع و رائحة تسيل اللعاب في البيت بخطوات إحترافية و بمجهود بسيط في المقال التالي

فطائر فم السمكة، من أشهر المخبوزات على الإطلاق فهى شهية المذاق ذهبية اللون هشه و طرية. تسمى بفم السمكة لأنها تشبه فم السكمة عند عمل شق فيها قبل طهيها الأشهر أنه يتم حشوها بالجبن الأبيض و البقدونس و لكن يمكن إعداد الكثير من الحشوات مثل التونة و الخضار الطازج مثل الطماطم و الخيار أو الدجاج أو اللبنة . فطائر فم السمكة هي طعام الرحلات الأول فهي لا تفسد بسرعة وتتحمل حرارة الجو و تظل طرية لوقت طويل بعد خبزها كما أنها الطعام المفضل في السفر لأنها لا تحتاج لأدوات مائدة لأكلها إضافة أنها لا تسبب إتساخ اليدين أيضآ بعد أكلها مكونات و مقادير عجينة فطائر فم السمكة كوبان و نصف من دقيق القمح الأبيض

ملعقتان كبيرتين من المايونيز

ملعقة أرز كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة أرز كبيرة من السكر

رشة ملح بسيطة

ماء فاتر بدرجة حرارة الغرفة مكونات و مقادير الحشو و الوجه الخارجي جبنة كريمى القوام أو جبنة كيري حسب الطلب

بيضة مخفوقة للوجه

ملعقة صغيرة من الفانيليا خطوات خبز فطائر فم السمكة المحشو بالجبن في وعاء العجن نضع الدقيق و السكر و الخميرة و المايونيز و رشة الملح

نقلب تقليب مستمر مع إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة و ناعمة

في وعاء عميق مدهون بالزيت نضع العجينة التي صنعناها و نغطيها و نتركها حتى تتخمر و يزيد حجمها

فوق سطح أمسل مرشوش بالدقيق نقطع العجينة إلى كرات أو مثلثات أو حسب الشكل المطلوب و نحشوها بالجبن

ندهن صينية الفرن بقليل من زيت الزيتون

نصنع خطآ خفيفآ في الفطيرة المحشوة بالجبن ليكون شكل فم السمكة

نرص الكرات داخل صينية الفرن بعد رسم فم السمكة فيها

في طبق صغير نضع البيضة و نخلطها بالفنيليا عن طريق شوكة او ملعقه

ندهن وجه الفطائر بالبيض المخفوق مع الفانيليا بإستخدام فرشاة المطبخ

ندخل الصينية إلى داخل الفرن على درجة حرارة مائة و ثمانون درجة

ننتظر مع مراقبة لون الفطائر حتى يتغير لونها حتى يصل إلى اللون المطلوب

نخرج الصينية و تقدم ساخنة عمر شويل - جدة فطائر فم السمكة كأشهر حلواني لون ذهبي رائع و مذاق وﻻ أروع و رائحة تسيل اللعاب في البيت بخطوات إحترافية و بمجهود بسيط - ثقفني

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