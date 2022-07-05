نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن أفضل الطرق لإزالة شعر الجسم والتخلص منه، حيث جربنا الكثير من الطرق لإزالة شعر الجسم، ولكن هناك من يسبب منها الحساسية للجسم، وهناك من يكون مؤلم عند إزالة الشعر، لذلك تريد الكثير من السيدات أكثر الطرق المريحة والأمنه على الجسم بدون التهاب أو حساسية الجلد، حيث توجد طريقة إزالة الشعر بالملح والفازلين، والتي تعطي نتائج فعالة من أول مرة وتؤخر ظهور الشعر أيضا، وتحافظ على الجلد رطبا خاليا من أي التهابات ، وتتم إزالة الشعر دون ألم أو معاناه.
مكونات وصفة الملح والفازلين لإزالة الشعر
تريد السيدات معرفة ما هي مكونات وصفة الملح والفازلين لإزالة الشعر والتخلص منه تماما، حيث تعتبر هذه الوصفة من أنجح الوصفات، وتعتبر مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتوجد في أغلب المنازل والبيوت.
- ملعقة من الملح الأبيض تكون كبيرة.
- ملعقة من الخل الأبيض كبيرة.
- ملعقة طعام من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
- .ملعقة من الجلسرين الطبيعي
طريقة تحضير وصفة الملح والفازلين
وبعد أن تعرفنا معكم على أهم المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا والتي ليس لها أي أضرار أو آثار جانبية، والتي تعتبر قليلة التكاليف وتوجد في كل المنازل، إليكم كيفية تحضير الوصفة بطريقة نجاحة مضمونة دون أي أضرار أو آثار جانبية على الجسم.
- نحضر وعاء ونقوم بإضافة ملعقة الملح، ثم نضيف بعد ذلك ملعقة الخل الأبيض.
- نقوم بوضع ملعقة الدقيق ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى يصبح لدينا قوام العجينة الطرية.
- نبدأ في فرد هذه العجينة على المكان الذي نريد إزالة الشعر منه.
- ثم نقوم بإزالة هذه العجينة عن الجسم لنلاحظ إنه تم إزالة الشعر نهائيا.
- نحضر وعاء ونضيف بها ملعقة الجلسرين على ملعقة ماء الورد وذلك لترطيب الجسم.
- نقوم بعد ذلك بترطيب الجسم باستخدام ماء الورد والجسرين لمنع حدوث أي التهابات أو حساسية للجسم.
- مع استمرار استخدام هذه الوصفة نلاحظ تأخر ظهور الشعر، وأن الجلد أصبح ناعما ورطبا بشكل طبيعي.
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