بمكونين فقط اصنعي روج الشفايف الطبيعي قبل العيد لتظهري جمالك

روج الشفايف ، من أجمل مستحضرات التجميل التي تستخدمها المرأة بشكل يومي حتى تظهر جمالها وأنوثتها أمام زوجها، وهو من المساحيق الجميلة التي لا يمكن للنساء الاستغناء عنها، فهو لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف الشفاه على مدي استخدامه، كما تجد الكثير من السيدات يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تناسب بشرتهم فكل وقت وكل مناسبة، فهو يزيل الجلد الميت من الشفاه ويجعلها رطبة وجميلة طول الوقت، وهو من أجمل المساحيق التي يمكن للمرأة صنعتها في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وهو من أجمل أنواع المكياج التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو يستخدم في توريد الخدود ومنحها النعومة والنضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي بكل سهولة قبل العيد لتظهري جمالك.

مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها الروج وهى كما يلي:-

قلم شمع أحمر اللون. ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور التالية على طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بتكسير لون الشمع إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نقوم بوضع القطع في وعاء صغير ونضيف زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بوضع الوعاء داخل فرن الميكروويف ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يذوب تماماً.

نخرج الوعاء من الفرن ونتركه جانباً، ثم نقوم بإحضار علبة روج صغيرة ونضع الخليط بها ونتركها في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.

ثم نقوم باستخدام الروج يومياً على الشفاه صباح ومساء حتى نجعلها جميلة ورائعة طول اليوم.

طريقة عمل روج الشفايف بالبنجر

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لعمل روج رائع بالمنزل وهى كما يلي:

نحضر علبة صغيرة من ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البنجر المركز، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بوضع العلبة على البخار ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها . نرفع الوعاء من على البخار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نحتفظ بالروج داخل الثلاجة حتى يتماسك. يفضل استخدام الروج بشكل يومي حتى نجعل الشفاه جميلة وجذابة طول الوقت.

فوائد روج الشفايف

يمتلك الروج العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-