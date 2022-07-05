فرحى أولادك واعمليه فيه البيت...طريقة عمل جيلي البطيخ فى البيت خطوة بخطوة بطعم رائع ومميز جدا

عمل جيلي البطيخ فى البيت، العديد من الأمهات يفكرون كثيرا في طرق مختلفة لإعداد حلوى أو أطباق مميزة ومفيدة للأطفال ، ومن المعروف أن الجيلي من الأصناف المميزة للعديد من الكبار والصغار ومع وجود فاكهة البطيخ اللذيذة تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل جيلي البطيخ بالمنزل وسوف نوضح طريقة بسيطة لإعداد جيلي البطيخ بسهولة وبشكل رائع لتقديمه لأسرتك أو لضيوفك

عمل جيلي البطيخ فى البيت

طريقة أعداد جيلي البطيخ

ثمرة بطيخ متوسطة.

ثلاثة أكياس من جيلي البطيخ أو جيلي الفراولة.

نص لتر من الماء المغلي.

ملعقتان من السكر البودرة أو العسل.

خطوات تحضير جيلي البطيخ

نبدأ بتقسيم ثمرة البطيخ إلى نصفين ونفرغ كل نصف من الداخل من البطيخ.

نضع البطيخ المستخرج داخل مصفاة وتضغط عليه للحصول على ماء البطيخ.

نضع مسحوق الجيلي على الماء المغلي ثم نقوم بإضافة عصير البطيخ أو ماء البطيخ عليهم ونقلب الجميع جيدا حتى يذوب الجيلي ويتجانس الجميع.

نسكب الخليط داخل البطيخة المفرغة ثم يوضع بالثلاجة لمدة من 8 إلى 12 ساعة حتى يتماسك.

نخرجه من الثلاجة ثم نقوم بتقطيع كل نصف من جيلي البطيخ إلي شرائح ونقطع كل شريحة إلى مثلثات متساوية وترص في طبق التقديم وتقدم باردة.

جيلي البطيخ الفرش بالياسمين

100 جرام من دقيق الذرة.

60 جرام نشا.

250 جرام سكر.

¼ كوب من زهور الياسمين .

ثمرة بطيخ.

عود ونصف من القرفة.

للتزيين

حبوب فستق.

¼ كيلو شيكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير جيلي البطيخ الفرش بالياسمين

نقطع ثمرة البطيخ إلى نصفين ثم نقوم بتفريغ كل نصف من البطيخ ونترك القشرة الخارجية لكل نصف مجوفة وفارغة.

نصفي ثمار البطيخ عن طريق مصفاة للحصول على عصير البطيخ ثم نضع عليه السكر ونقلبه جيدا.

ثم يوضع على النار حتى يغلي ثم نسميه في وعاء آخر به زهور الياسمين.

ينقع الخليط لمدة ساعة ثم يصفى بالمصفاة.

يضاف الدقيق والنشا والقرفة إلى الخليط بعد تصفيته ونقلب جيداً ثم يرفع على النار لكي يتماسك ونحصل على قوام أثقل.

نضع الخليط داخل أطباق التقديم أو داخل نصف ثمرة البطيخ المجازفة ثم يوضع بالثلاجة لمدة 3 ساعات.

نقطع ثمرة البطيخ إلى مثلثات وترص في طبق التقديم أو نخرج الأطباق الجاهزة بالثلاجة .

نقوم بتزيينها بالفستق والشيكولاتة المبشورة.

فوائد جيلي البطيخ المميز

فاكهة البطيخ مفيدة جدا حيث تعالج وتقي الجسم من أمراض كثيرة فنجد أن البطيخ يحتوي على فيتامين سي وغيرة من العناصر الغذائية الهامة فهو يحسن حركة الأمعاء ويعالج الإمساك ويقوي العظام ويحسن الرؤية ويعزز المناعة ويقوي الجهاز الهضمي ويرطب الجسم ويساعد في إنتاج الكولاجين ، كما يحتوي جيلي البطيخ على السكريات الهامة للجسم والتي تمده بالطاقة اللازمة