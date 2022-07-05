نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق القهوة حضري كيكة القهوة اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة القهوة ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو عصير البرتقال، وتختلف طريقة عمله من مكان الي أخر، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الكيك في المنزل بدل من شرائه، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والمشهورة في العالم، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة القهوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة القهوة

تتكون كيكة القهوة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السكر ناعم الحبة.

مقدار كوب من اللبن.

كوب من الماء الساخن.

نصف كوب من بودرة الكاكاو.

مقدار نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 بيضة كبيرة.

علبة من حليب مركز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة القهوة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بنخل الدقيق، وبعدها نضع الملح، والبيكنج بودر، وبيكربونات الصوديوم في وعاء عميق ثم نضيف السكر، والبيض، وبودرة الكاكاو، والزبدة، واللبن ويخفق بالمضرب بسرعة متوسطة جيداً لمدة دقيقتين. نضع الماء، والقهوة داخل كوب مكيال، وتقليب القهوة حتى إذابتها في الماء، ثم نضيف القهوة على الخليط السابق مع الاستمرار بتشغيل المضرب حتى يصبح الخليط متجانس وناعم. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ووضع الشبكة في الوسط.

تحضير قالبين كيك وندهن القوالب بالسمن ، ورش القوالب بالدقيق. ثم نوزع الخليط بالقوالب بالتساوي، وطرق القوالب برفق على رخامة المطبخ حتى يتساوى وجه الكيك. بعد ذلك ندخل الكيك الفرن لمدة من ثلث إلى نصف ساعة، ويمكن معرفة نضوج الكيك باستخدام السكين أو عود خشبي صغير، عندما يخرج العود نظيفاً بعد غرزه في الكيك دليل على نضوجها. ثم نخرج الكيك من الفرن، ثم نترك الكيك حتي يبرد لمدة من دقيقتين الي ثلاث دقائق ثم بعد ذلك يجب قلب الكيك على الشبكة وتركها حتي تبرد. بعد ذلك نضع قالب الكيك على طبق تقديم ، وتوزيع مقدار من صلصة الحليب، ونضع القالب الثاني على الصلصة، والضغط على القوالب حتى التصاقها، وتوزيع باقي الصلصة على الكيك، ووضع الكيك داخل البراد لعدة ساعات. نخرج كيك القهوة من الثلاجة، ونرش القهوة ثم تقديمها.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-

يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد.

يعتبر مصدر غني بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

يعمل على تقوية الجسم وبناء العضلات لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والبوتاسيوم.

يساعد في الحماية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام والمفاصل يقلل من الكسور.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.

خطوات هامه يجب مراعاتها عند عمل الكيك

هناك بعض النصائح المهمة عند عمل الكيكة وهي كالآتي:-