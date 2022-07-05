نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة رخيصة و مجهود يسير إخبزي خبز السمسم الهش الطري في البيت كأشهر و أحلى حلواني مذاق وﻻ أروع و لون ذهبي تحبه العين في المقال التالي

طريقة عمل خبز السمسم الهش الطري، تتساءل كثر من السيدات و ربات البيوت عن وصفة أو طبخة أو أكلة لكسر روتين الطعام و للتجديد خاصة في وجبات الفطار و العشاء تفكر ربات البيوت في وجبة لذيذة شهية يحبها أفراد الأسرة و لأجل هذا الغرض تعتبر وجبة خبز السمسم الهش الطري حلأ نموذجيآ لهذه المشكلة و تلبية مثالية لطلب الأسرة في الحصول على وجبة لذيذة على الفطار أو العشاء حيث يتم أكل خبز السمسم الهش و الطري و اللذيذ مع الشاي في الإفطار و مع اللبن في العشاء فتابعي معنا سيدتي هذا المقال لتتعرفي على كيفية خبز عيش السمسم الطري مكونات ومقادير الحليط الأول من خبز السمسم الهش و الطري كوب ماء

ملىء كوب ماء من دقيق القمح

ربع ملعقة شاي من الخميرة الفورية

مكونات و مقادير عجين خبز السمسم الهش و الطري

كوبين و نصف من دقيق القمح

نصف كوب ماء بارد

ملىء ربع كوب سمسم

بيضة واحدة مخفوقة على ملعقة أرز مملوءة بالماء

عدد إثنين ملعقة شاي من الخميرة الفورية

ملعقة و نصف صغيرة من ملح الطعام خطوات خبز عيش السمسم الهش و الطري لعمل الحلطة الأولى إمزجي الدقيق و الماء و الخميرة داخل وعاء المزج وإتركيه لمدة 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة حتى يظهر بالخلط فقاعات الهواء

ضيفي الماء للخطلة الأولى و إخلطي حتى يصبح الخليط ناعمآ

ضيفي الدقيق و الخميرة مع العجين و التقليب و الخلط المستمر حتى تصبح ناعمة و متماسكة المكونات

ضعي العجين في وعاء مدهون بالزيت و غطيها و إتركيها لتتخمر لمدة ساعة و نصف الساعة

شكلي العجين بالشكل المفضل لديك

ضعي الأشكال التي شكلتيها داخل صينية مبطنة بورق الزبدة

غطيها و إتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة من الزمن

إدهني العجين بالببيض و رشي السمسم على كل قطه من الأشكال المصنوعة

أدخل الصينية الفرن لمدة خمسة و ثلاثون دقيق حتى يتيغر لون الأشكال المصنوعة و يصبح لونها ذهبي

أخرجي الصينية من الفرن و إتركيها تبرد

يمكنك حفظ الزائد عن الحاجه من الخبز في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام و في الفريزير لمدة ثلالثة شهور عمر شويل - جدة بتكلفة رخيصة و مجهود يسير إخبزي خبز السمسم الهش الطري في البيت كأشهر و أحلى حلواني مذاق وﻻ أروع و لون ذهبي تحبه العين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكلفة رخيصة و مجهود يسير إخبزي خبز السمسم الهش الطري في البيت كأشهر و أحلى حلواني مذاق وﻻ أروع و لون ذهبي تحبه العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.