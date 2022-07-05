نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارثة 6 أطعمة تصبح مواد سامة في الميكرويف احذري منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يوجد شك في أن الميكرويف واحد من أفضل الأصدقاء لربة المنزل وذلك لأنه يساعد في إعادة تسخين الطعام في وقت سريع جداً، ولكن يوجد مجموعة من الأطعمة لا يجب وضعها في الميكرويف لأنها تفقد القيمة الغذائية وتصبح أطعمة سامة عند تسخينها مرة أخرى ولذلك يجب مراعاة عدم وضعها هذه الأطعمة المعروفة داخل المايكروويف لتسخينها.

أضرار استخدام الميكرويف

يعتبر الميكرويف من أفضل وأكثر الأجهزة الحديثة في التكنولوجيا والتي تستطيع أن تحول الطعام البارد إلى الساخن في عدة ثواني فقط وتعمل على التقليل من وقت الطهي أيضاً، وتسرع من وقت تحضير الطعام وتجعل الطبخ من أكثر المهمات المنزلية سهولة.

ولكن لا يجب وضع أي شيء يوجد في الثلاجة داخل الميكرويف وذلك لأن بعض الأطعمة عند وضعها في الميكرويف تعمل على إطلاق الكثير من السموم وتحترق ومن الممكن أن تذوب أو تنفجر داخل الميكرويف لعدة ثواني وقد تتحول بعض الأطعمة إلى أطعمة سامة.

أطعمة تتحول إلى مواد سامة عند وضعها في الميكروويف

توجد مجموعة ليست كبيرة من الأطعمة لا يصلح أن يتم وضعها داخل الميكرويف، ومن ضمن هذه الأطعمة ما يلى:

العنب

العنب عند وضعه داخل الميكرويف سخن يتحول بشكل تلقائي من اللب السكري إلى بلازما ذاتية، ومن الممكن أن تنفجر في أي لحظة داخل الميكرويف.

اللحوم المصنعة

يجب طهي اللحوم المصنعة والسجق في الفرن أو على البوتاجاز مسبقاً قبل وضعها في الميكرويف، وذلك لأن عند تسخين اللحوم المصنعة تتشكل الكثير من المنتجات الخاصة بأكسدة الكوليسترول وينتج عنه أمراض القلب. البيض

الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي على مركب يطلق عليه اسم الكابسيسين وعند تسخين الفلفل خاصة إذا كانت الحرارة شديدة يتبخر مركب الكابسيسين في الهواء، وعند فتح الميكرويف بعد تسخين الفلفل تخرج منها أبخرة قد تحرق حلقك ورئتيك وأنفك وعينيك.

البيض المسلوق

يجب تقشير البيض قبل وضعه داخل الميكرويف، وذلك لأن عند وضع البيض لمدة 15ثانية يحدث انفجار.

كوب الماء

عند تسخين كوب من الماء من أجل إعداد الشاي في الميكرويف يؤدي إلى انفجار الكوب وذلك بسبب تراكم البخار الناتج عن غليان الماء، ومن الأفضل القيام باستخدام غلاية كهربائية بدلاً من استخدام الميكرويف.