بسبوسة 7 أكواب بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة أحلى من الجاهزة

بسبوسة 7 أكواب ، من ألذ وأشهى أنواع الحلويات التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ويرجع سبب تسميتها بسبع اكواب نظرا لاحتوائها على سبع أكواب من المقادير، وهي أحد أنواع البسبوسة التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية، حيث غنية والزبادي والجوز الهند، وبمذاقها اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة، وتعد البسبوسة باختلاف أنواعها من الحلويات المحببة لدى الجميع حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات باستمرار، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فلا تخلو من مائدة، ولقمة القاضي أيضا، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة، وتعدد أنواع البسبوسة فمنها بسبوسة بالشعيرية، وبسبوسة بالقشطة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة 7 اكواب بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات بسبوسة 7 أكواب

تتكون بسبوسة 7 أكواب من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ملحوظة: حجم الكوب المستخدم 300 مل.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب زيت نباتي.

كوب جوز هند.

2 كوب سميد متوسط.

بشر برتقالتين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب سكر.

كوب عصير برتقال طازج.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب زبادي.

شربات خفيف دافئ.

للتزيين

جوز الهند.

شرائح برتقال.

فستق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسبوسة 7 أكواب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: