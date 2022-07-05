طريقة عمل كيك الزبادي الاقتصادي بمقادير مظبوطة بطعم هش وخفيف ألذ كيك للفطار

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طريقة عمل كيك الزبادي، تعد كيكة الزبادي من أكثر أنواع الكيك المميز التي يفضلها الصغار والكبار، حيث انه يتميز بمذاق مميز ورائحة الفواكه الشهية، ويمكن تحضير الكيك بأنواع مختلفة واطعمه كثيرة مثل كيك البرتقال والحليب والفانيليا وجوز الهند، ويمكن تزين الكيك بالصوص المفضل لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الزبادي. طريقة عمل كيك الزبادي المكونات ٢كوب من الدقيق الأبيض.

٢كوب من زبادي الفواكه.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣بيضات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر. الطريقة في وعاء العجان الكهربائي نقوم بوضع السكر مع البيض والفانيليا ونبدأ بالخفق.

عند الحصول على النتيجة المطلوبة نقوم بإضافة الزبادي والزيت مع الاستمرار في الخفق.

نقوم بتحضير الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر في وعاء عميق ونخلطهم جيدا.

نفرغ الخليط الكريمي على الدقيق ونخلط المكونات جيدا مع بعضها ببطء.

نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت.

نضع خليط الكيك في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة نصف ساعة تقريبا.

عند اختبار الكيكة بواسطة السكينة والتأكد من تسويتها نخرج الكيكة من الفرن.

نترك الكيكه حتى تبرد قليلا ونقوم بتقطيعها وتقديمها مع العصائر أو المشروبات الساخنة.

يمكن تزين الكيكه بالكريم شانتيه أو صوص الشيكولاته والكريمة حسب الرغبة. طريقة عمل كب كيك الفواكه المكونات كوب من زبادي الفواكه .

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف كوب من السكر.

كوب من الفواكه المجففة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢بيضه. الطريقة في وعاء عميق نضع السكر والبيض ونخفق المكونات بواسطة المضرب الكهربائي.

نضيف اليهم الزيت والفانيليا والزبادى والحليب مع استمرار الخفق.

نضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء عميق ونضيف اليهم خليط البيض والسكر ونقلب المكونات مع بعضها.

نضيف اليهم الفواكه المجففة ونخلطهم ببطئ.

نحضر صينية الكب كيك ونضع القوالب داخل الصينية.

نضع معلقة كبيرة من العجين في كل قالب.

ندخل الكب كيك في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.

نخرج الكب كيك من الفرن ونتركه حتى يبرد ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الزبادي الاقتصادي بمقادير مظبوطة بطعم هش وخفيف ألذ كيك للفطار - ثقفني

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