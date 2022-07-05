بسكويت العشر دقائق بالنشا بطعم هش ومقرمش وبطريقة سهلة وسريعة

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بسكويت العشر دقائق بالنشا ، هذا النوع من البسكوت يمتاز بقوام هش ومقرمش يدوم لأكثر من أسبوع محتفظ بقوامه الرائع والمقرمش، يتم تجهيزه خلال دقائق معدودة لا يأخذ الكثير من الوقت في تسويته أو تحضيره فهو من أنواع البسكوت السهل والسريع الذي لا يوجد في تحضيره أي تعب أو مجهود، ومكوناته بسيطة فمن خلال بيضة واحدة يمكننا عمل أكثر من ثلاثين قطعة من قطع البسكويت فهو بسكوت بسيط لا يحتاج إلي كمية كبيرة من البيض لتحضيره كغيره من الأنواع الأخرى من أنواع البسكويت، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكويت العشر دقائق بالنشا.
مكونات عمل بسكويت العشر دقائق بالنشا
يتكون البسكويت من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ربع كوب من الزيت.
- 100 جرام من الزبدة اللينة.
- نصف كوب سكر بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة .
- نصف كوب من النشا.
طريقة التحضير
يتم تجهيز بسكويت العشر دقائق بالنشا بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نضيف الزبدة ثم نضيف الزيت ثم يضاف السكر البودر ورشة من الملح.
- ثم نقوم بخفق المكونات على سرعة متوسطة بالمضرب الكهربائي، حتي تختلط مع بعضها البعض ويصبح لون الخليط أبيض.
- نضيف البيض والفانيليا ونخفق المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- ثم يضاف النشا ونخفق المكونات على سرعة متوسطة ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر ثم نقوم بجمع المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق.
- نستمر في التقليب حتي تتجانس المكونات وتتشكل لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
طريقة تشكيل العجينة
- نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة في الحجم ويفضل أن تكون متساوية بالحجم.
- ثم نقوم بالضغط قليلاً على كل قطعة باستخدام اليد ثم نقوم بعمل خطوط صغيرة بها باستخدام شوكة الطعام أو أي شكل دائري.
- يمكن تشكيل العجينة بفردها بالنشابة بسمك 1سم، ثم نقوم بتقطيعها باستخدام أي شكل دائري متوفرة لدينا.
- ثم ترص قطع البسكويت داخل صواني فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم تدخل فرن مسخن مسبقًا بعشر دقائق على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف.
- يترك البسكويت داخل الفرن حتي يأخذ لون ذهبي ثم نخرجه من الفرن ثم يترك حتي يبرد تمامًا.
- ثم يقدم بالهنا والشفا مع القهوة والشاي.
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