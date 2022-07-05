شاورما الفراخ في المنزل أحلي من الجاهزة

تعتبر شاورما الفراخ ، من ألذ وأشهي الأكلات السهلة والسريعة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذ كما أنها تحضر بالفراخ أو اللحم وكل منهم له طعم ومذاق، وهي من الأكلات الاقتصادية التي تستغرق عن تحضيرها وقتاً قصيراً، وهي من الوجبات التي يقبل علي تناولها الكبار والصغار ويفضلون شرائها من الخارج بكثره، ولها طعم طيب ولذيذ يجذب الكثير من الناس إليها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقه عمل شاورما الفراخ في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل شاورما الفراخ

سوف نتعرف من هنا علي مقادير هذه الأكلة الطيبة وهي كالتالي:-

نصف كيلو من صدور الفراخ المخيلة.

حبة من الطماطم.

علبة صغيرة من الزبادي.

بصلة متوسطة الحجم.

2 ملعقة من الخل.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف حزمة كزبرة خضراء طازجة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

رشة بهارات فراخ.

بصل شرائح.

طماطم بدون بذر شرائح.

فلفل رومي شرائح.

نعناع فرش.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير شاورما الفراخ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم أولاً بوضع كل المكونات مع بعض في الكبة، ويتم خفقهم جيداً حتي تمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع الخلطة السابقة علي صدور الفراخ بعد تقطيعها شرائح رفيعة، ونتركهم مش أقل من 3 ساعات في الثلاجة. بعد ذلك نحضر طاسة جريل ونسخنها علي نار، ونضع معلقتين زيت نباتي ونشوي الفراخ حتي تستوي جيداً. ثم نضعها في صينية فرن مع الخضار والبصل والفلفل والطماطم، ونرش من فوق رشة كزبرة خضراء ونعناع فريش ثم ندخلها فرن لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نحضر عيش كيزر نفتحه وندهنه بمعلقة من السلطة ونحشي بالشاورما، ومعلقة كمان من سلطة الزبادي ونضعهم في طبق التقديم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل سلطة الزبادي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير سلطة المشاوي وهي كالتالي:-