طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بمقادير مظبوطة وناجحة وبطعم خفيف ودايب دوب

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أصابع التمر بالسمسم، تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية والصحية لاحتوائها على السمسم والتمور، حيث أن يحتوى التمر على نسبة عالية جدا من الحديد، ويحتوي السمسم على نسبة من الكالسيوم، لذلك يجب أن تحضر هذه الوصفة دائما في المنزل لأنها مهمة جدا للأطفال وهامة في بناء أجسامهم، فتوجد عدة طرق للاستفادة من التمر والسمسم فيمكن أن تقدم في القرص أو بسكويت التمر، فسوف نقوم بعمل أصابع التمر بالسمسم بكل تفاصيلها.
من المخبوزات المميزة واللذيذة التي يفضلها بعض الأشخاص مع الشاي أو الحليب هي أصابع التمر بالسمسم وغيرها من هذه المخبوزات التي تعد في الأفران، وتحتوي هذه الوصفة على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على التمر والسمسم، وبعد هذه المكونات من اكثر المكونات الصحية الجسم والشعر، لذلك قررنا عمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل بكل سهولة.
مكونات أصابع التمر بالسمسم
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- نصف كوب من السكر.
- ٢ بيضة
- ٢ باكو فانيليا.
- نصف كوب من النشا.
- نصف كوب من الحليب البودر.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- رشه ملح.
مكونات حشوة أصابع التمر
- نصف كيلو من التمر.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
مكونات تغطية الوجه
- ٢ كوب من السمسم المحمص.
- ٣ ملعقة كبيرة من الماء.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.
الطريقة:-
- في الخلاط الكهربائي نضيف السكر والزيت ونخفق ثم نضيف البيض ونخفق حتى يذوب السكر ونضيف عليهم الفانيليا ونخفق جيداً.
- يوضع الدقيق ورشة الملح في بوله كبيرة التي سوف نقوم بالعجن بها ونضيف عليه النشا والحليب البودر والبيكنج بودر ونقلب حتى تمتزج جميع المقادير.
- نضع خليط السكر والبيض على الدقيق ونقوم بالعجن حين نلاحظ التصاق العجين نضع رشه من الدقيق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تغطي العجينة ونتركها حتى ترتاح لمدة خمس دقائق ثم نبدأ بتحضير الحشوة.
- نحضر طبق ونضع به العجوة و نضع عليها الزيت والقرفة ونقلب جيداً حتى نلاحظ انها اصبحت سهلة التشكيل.
- نقوم بتشكيل التمر على شكل أصابع رفيعة، ثم نقوم بتحضير طبق مسطح ونضع به السمسم المحمص ثم يضاف إليه العسل والماء ونقلب ويفرد في صينية.
- نقطع العجين ثم ناخذ قطعة منه بعد التقطيع و تفرد على سطح المطبخ حتى يصبح قوامها متوسط.
- نضع واحدة من أصابع التمر على العجين وتلف ونقوم بالضغط عليها لكي تلتصق ببعضها.
- نضع أصابع التمر على صينية السمسم ونلفها عليها حتى تغمر الأصابع بالسمسم.
- تقطع الأصابع إلى قطع متوسطة ثم توضع في صينية مدهونة وندخلها على الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وتقدم مع الحليب.
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