طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بمقادير مظبوطة وناجحة وبطعم خفيف ودايب دوب

أصابع التمر بالسمسم، تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية والصحية لاحتوائها على السمسم والتمور، حيث أن يحتوى التمر على نسبة عالية جدا من الحديد، ويحتوي السمسم على نسبة من الكالسيوم، لذلك يجب أن تحضر هذه الوصفة دائما في المنزل لأنها مهمة جدا للأطفال وهامة في بناء أجسامهم، فتوجد عدة طرق للاستفادة من التمر والسمسم فيمكن أن تقدم في القرص أو بسكويت التمر، فسوف نقوم بعمل أصابع التمر بالسمسم بكل تفاصيلها.

من المخبوزات المميزة واللذيذة التي يفضلها بعض الأشخاص مع الشاي أو الحليب هي أصابع التمر بالسمسم وغيرها من هذه المخبوزات التي تعد في الأفران، وتحتوي هذه الوصفة على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على التمر والسمسم، وبعد هذه المكونات من اكثر المكونات الصحية الجسم والشعر، لذلك قررنا عمل أصابع التمر بالسمسم في المنزل بكل سهولة.

مكونات أصابع التمر بالسمسم

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من الزيت.

نصف كوب من السكر.

٢ بيضة

٢ باكو فانيليا.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب البودر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

مكونات حشوة أصابع التمر

نصف كيلو من التمر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

مكونات تغطية الوجه

٢ كوب من السمسم المحمص.

٣ ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

الطريقة:-