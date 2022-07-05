أسرار نجاح الكفتة على الفحم في المنزل بمذاق لا يقاوم

تعتبر اللحوم من الأشياء التي أبدعت فيها المطاعم في تحضيرها حيث يوجد أكثر من طريقة مميزة لتحضير اللحم سواء تحضير اللحم كما هو أو تحضيره مفروم كما أن اللحم المفروم يدخل في العديد من الوجبات مثل المكرونة بأنواعها وكذلك جميع وجبات الصواني التي يتم تحضيرها في المنزل ويمكن تحضير منها الشاورما ومعظم الوجبات السريعة، وكذلك الوجبات الشهيرة من أمثلة الكفتة حيث يتم تحضيرها بشكل أساسي من اللحم المفروم ويوجد الكثير من الطرق التي يتم تحضير بها الكفتة مثل كفتة الحاتي أو الكفتة على الفحم أو الكفتة في الفرن وفي جميع الحالات لا تخرج في النهاية شهية إلا إذا كان من يقوم بتحضيرها يمتلك مهارة في الطهي لذلك يرغب الكثير من الأفراد معرفة طريقة تحضير الكفتة على الفحم عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الكفتة على الفحم

مكونات التحضير:

مقدار كيلو جرام من اللحم المفروم.

بصلتين مفرومة وناعمة.

ملعقة فلفل أسود.

رشة من مسحوق القرفة المطحونة.

ملح.

حزمة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير