نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الكفتة على الفحم في المنزل بمذاق لا يقاوم في المقال التالي
تعتبر اللحوم من الأشياء التي أبدعت فيها المطاعم في تحضيرها حيث يوجد أكثر من طريقة مميزة لتحضير اللحم سواء تحضير اللحم كما هو أو تحضيره مفروم كما أن اللحم المفروم يدخل في العديد من الوجبات مثل المكرونة بأنواعها وكذلك جميع وجبات الصواني التي يتم تحضيرها في المنزل ويمكن تحضير منها الشاورما ومعظم الوجبات السريعة، وكذلك الوجبات الشهيرة من أمثلة الكفتة حيث يتم تحضيرها بشكل أساسي من اللحم المفروم ويوجد الكثير من الطرق التي يتم تحضير بها الكفتة مثل كفتة الحاتي أو الكفتة على الفحم أو الكفتة في الفرن وفي جميع الحالات لا تخرج في النهاية شهية إلا إذا كان من يقوم بتحضيرها يمتلك مهارة في الطهي لذلك يرغب الكثير من الأفراد معرفة طريقة تحضير الكفتة على الفحم عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الكفتة على الفحم
مكونات التحضير:
- مقدار كيلو جرام من اللحم المفروم.
- بصلتين مفرومة وناعمة.
- ملعقة فلفل أسود.
- رشة من مسحوق القرفة المطحونة.
- ملح.
- حزمة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولي نقوم بتجهيز البقدونس عن طريق فرمه أو تقطيعه إلي قطع صغيرة ناعمة ثم يضاف إليه اللحم المفروم المجهز سابقاً.
- الخطوة الثانية نقوم بوضع باقي المكونات من التوابل الأساسية التي سبق ذكرها من الملح والفلفل الأسود ومسحوق القرفة بحيث تكون مطحونة بالإضافة إلي البصل المفروم، ووضعم في وعاء واسع حيث يتم تقليبهم جيداً.
- الخطوة الثالثة بعد الإنتهاء من تقليب المكونات معاً يتم إدخال الكفتة في الثلاجة حتى مرور ساعتين على الأقل حتى تبرد.
- الخطوة الرابعة تحضير اسياخ الكفتة الخاصة بالشوي، ثم ابدأي بوضع الكفتة على الاسياخ بكميات مناسبة واستمري بذلك حتى الإنتهاء من تشكيل اللحم على اسياخ الكفتة.
- الخطوة الخامسة يتم تجهيز الموقد الخاص بالفحم حيث يجب إشعال الفحم أولاً قبل وضع اللحم عليه وبعد ذلك يتم وضع اسياخ الكفتة على الفحم مع تقليبها كل بضعة دقائق حتى الإنتهاء ونضج الكفتة.
- الخطوة الأخيرة يتم تقديم الكفتة ساخنة بجانب الأرز البسمتي والسلطة والاطباق الأخري المحببة مثل الطحينة وغيرهم وتقديمهم بالهناء والشفاء.
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