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يعد الدجاج بالبصل من اشهى الاطباق الرئيسيه التى تقدم على المائدة، فهو يقدم مع الارز او المكرونة ويقدم ايضا مع الخضروات والمقبلات المفضلة لديكم، فهو يتميز بالمذاق الرائع والرائحة الشهيه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الدجاج بالبصل. طريقة عمل الفراخ بالبصل المكونات دجاجه مقطعة الى ٨قطع.

٢بصلة كبيرة مقطعة الى شرائح.

شرائح فلفل رومى.

شرائح فلفل الوان.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

معلقة صغيرة من بهارات الدجاج.

معلقة كبيرة من الكارى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتى.

٢جزرة مبشورة. الطريقة فى صينية متوسطة الحجم نضع الزيت مع الزبدة.

نضع قطع الدجاج فى الزبدة ونقوم بتشويح الدجاج جيدا.

عند تشويح الدجاج نضع شرائح البصل مع الجزر المبشور ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتى يتم تشويح البصل.

نضيف اليهم شرائح الفلفل الاخضر والالوان مع اضافة الملح والفلفل الاسود والبهارات.

نقوم بإضافة الكاري ونقلب جيدا ونتركها على نار متوسطة.

نضع كوب من الماء ونقوم بتغطية الدجاج بورق الفويل.

ندخل الصينية فى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم برفع غطاء الفويل ونتركها حتى يحمر وجهها.

نخرج الدجاج من الفرن ويقدم معه الارز الابيض. طريقة عمل الارز الابيض المكونات ٢ كوب من الارز المغسول المصفى.

٢ونصف كوب من الماء المغلى.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة فلفل اسود.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

معلقة كبيرة من الزبدة. الطريقة نضع اناء عميق على نار متوسطة.

نقوم بوضع الزيت والزبدة مع الارز ونقلب جيدا.

نضع الى الارز الملح وذرة الفلفل الاسود والماء المغلى.

نقوم بتغطية الارز ونتركه حتى يتشرب من الماء تماما.

نقوم بتهدئة النار على الارز وتركه على النار حتى يتم تسويته.

عند تسوية الارز يرفع من على النار ويقدم مع الدجاج بالبصل والمقبلات المفضلة لديكم. فوائد الدجاج تحتوى على البروتينات المفيدة لجسم الانسان.

تساعد فى الحفاظ على العظام حيث انها تحتوى على الكالسيوم.

تساعد فى الوقاية من الامراض السرطانية.

يوصى بها مرضى القلب والسكر لأنها من البروتينات قليلة الدهون. عمر شويل - جدة ألذ طاجن ممكن تاكليه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ طاجن ممكن تاكليه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل في الفرن بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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