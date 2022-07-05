نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فتة داود باشا فتة شامية لذيذة في العيد في المقال التالي
تعتبر فتة داود باشا ، عكس الشكل التقليدي للكفتة المصرية العادية التي تأخذ شكل الأصابع، تأتي كفتة داود باشا بشكل أقرب لطبق كرات اللحم المشهورة عالمياً، وهي عبارة عن طبق يحتوي علي كرات لحم صغيرة الحجم مطبوخة وتكون مغموسة في صلصلة الطماطم، وهي أكلة يعشقها المصريين منذ سنوات طويلة لا حصر لها فهم يبدعون عندما يحضرونها، فهي يشتهر تحضيرها دائماً في الأعياد مثل عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة تحضير فتة داود باشا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
مكونات عمل فتة داود باشا
تتكون هذه الفتة الشهية من مقادير صحية ولذيذة وهي كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
للصلصة:-
- نصف كيلو من الطماطم المبشور.
- 2 ملعقة صغيرة من الصلصة بيوريه.
- بصلة صغيرة الحجم مقطعة مكعبات.
- 2 مكعب من الزبدة معلقة من الزيت.
- حبة فلفل رومي باردة مقطع شرائح.
- حبة فلفل حارة مقطع شرائح.
- رشة من الملح رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من البهارات.
- مكعب من المرقة.
- رشة قرفة.
- 3 فصوص من الثوم مفروم.
- كوب من الماء المغلي.
(صوص الزبادي)
- كوب ونصف من الزبادي.
- 2 معلقة كبيرة من الطحينة.
- رشة ملح ورشة فلفل أسود.
- 2 فص ثوم مفروم.
- معلقة من عصير الليمون.
- عيش بلدي محمص.
- 2 كوب من الأرز الأبيض المستوي.
- كزبرة خضراء مفرومة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فتة داود باشا في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بخلط اللحمة مع البصل المفروم والملح والفلفل، جيداً باليد حتي تمتزج المكونات.
- ثم نقوم بتشكيلها علي شكل بحجم عين الجمل، ونضعها في صينية ونرشها بمعلقة من الدقيق.
- بعد ذلك نضيف عليها ربع كوب ماء مغلي في أرضية الصينية، وندخلها فرن ساخن لمدة ربع ساعة.
- ثم في الأثناء دي نحضر صلصلة الطماطم في حلة علي النار، ونضع المادة الدهنية وننزل بالفلفل ثم البصل والتوابل ومكعب المرقة ونقلب حتي يذبل البصل.
- بعد ذلك ننزل بالطماطم وبيوريه الطماطم ونغطي ونتركهم دقائق حتي يسبك الطماطم، ثم ننزل بالماء المغلي ونغطي حتي الغليان.
- ثم نقوم بإضافة الكفتة، ونغطي ونركهم لمدة ربع ساعة ثم نطفئ النار.
- بعد ذلك نحضر صوص الزبادي نضع كل مكوناته في بولة، الزبادي والطحينة والملح والفلفل والثوم وعصير الليمون ونخلطهم جيداً.
- ثم نحضر طبق التقديم ونضع جزء من العيش المحمص، ثم معلقتين من صلصلة الطماطم ثم معلقتين من صوص الزبادي.
- بعد ذلك نضع نصف مقدار الأرز وشوية صلصلة حمرا وزيهم صلصلة زبادي، ثم باقي الأرز ومقدار من الصوص الأحمر ومعلقتين من صوص الزبادي.
- ثم نضع الكفتة علي الوجه وفوقها شوية من الصوص الأبيض ورشة من الكزبرة الخضراء، وباقي العيش علي جوانب الطبق ويقدم بألف صحة وعافية.
فوائد اللحوم الحمراء للجسم
سوف نتعرف على العناصر الغذائية التي تحتوي عليها اللحمة وهى كما يلي:-
- تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- تحتوي على الألياف الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية.
- تمتلك العديد من البروتينات والكالسيوم الهامة لصحة الجسم.
- تعالج الإمساك وتسهل عملية الإخراج وعسر الهضم.
- تحمل النشويات التي تعطي الطاقة وتجدد الخلايا.
طريقة عمل فتة الباذنجان السورية
- سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فتة الباذنجان السورية بكل سهولة في المنزل وهي كما يلي:-
- نقوم أولاً بوضع، زيت الزيتون في وعاء، ونسخنه علي نار، ثم نضع البصل، ونقلبه ليذبل.
- ثم نضيف اللحم المفروم والملح، والفلفل الأسود والقرفة والبهارات، ونقلب جيداً ثم نترك اللحم علي نار، لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك نقشر الطماطم، ثم نهرسها في وعاء الخلاط الكهربائي، ونضيفها إلي اللحم المفروم.
- ثم نضيف الفلفل الأخضر، ثم نترك صلصلة الطماطم علي النار، لمدة عشرين دقيقة حتي تتكاثف.
- بعد كدة نسخن الزيت النباتي، في مقلاة علي النار، ونقلي قطع الخبز، حتي يصبح لونها ذهبياً.
- ثم نقشر حبات الباذنجان، ونقطعها لمكعبات صغيرة الحجم، ثم نضيف معلقة صغيرة من الملح، ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نترك قطع الباذنجان، لمدة عشر دقائق لتتخلص من مرارتها، ثم نقلبها بزيت غزير.
- ثم نضع الباذنجان، علي ورق مطبخ، للتخلص من الزيت الفائض.
- ونخلط في وعاء متوسط الحجم، الطحينة واللبن الزبادي، وعصير الليمون والثوم، ورشة الملح.
- بعد كدة نحضر طبقاً زجاجياً عميقاً، ونضع في أسفله الخبز المقلي، مع الاحتفاظ بالقليل للتزين.
- ثم نضيف ثلاثة أرباع خليط اللحم، والطماطم ثم نوزع الباذنجان المقلي، ثم صلصلة الطحينة، ثم ما تبقي من خليط اللحم والطماطم.
- بعد ذلك نزين، فتة الباذنجان بالصنوبر المقلي، والبقدونس المفروم والخبز المقلي، ثم نقدمها ساخنة، بالهناء والشفاء.
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