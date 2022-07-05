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تعد الغريبة الناعمة هي من افضل الحلويات التي يعشق تناولها الاطفال والكبار ويرغبون في تناولها باستمرار، فهي تعتبر من أنواع كعك العيد الذي يتميز طعمه بأنه جميل ولذيذ، وتبحث مل ربة منزل على تحضير الغريبة الناعمة فى البيت لأنها من عادات العيد الذي تضفي بهجة عليه وفرحة لدى الأطفال، تلجأ إلى اتباع بعض الخطوات حتى تتمكن من الحصول على نتيجة مرضية. طريقة عمل الغريبة المقادير أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر المطحون.

كوبين من السمن البلدي.

مقدار مناسب من المكسرات اللازمة للتزيين.

بياض حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نقوم بخفق كوبين من السمن البلدي في وعاء عميق حتى نحصل على اللون الأبيض ذات قوام كريمي للسمنة.

نضيف إلى السمنة كوب واحد من السكر المطحون ونستمر مرة أخرى في خفق المكونات مع بعضها.

نضع أربعة اكواب من الدقيق الأبيض بشكل تدريجي ونضع رشة صغيرة من ملح الطعام ونستمر في عجن المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي هش.

ثم نضيف الي العجين بياض حبة من البيض ونخلطها جيدا مع الدقيق مع اضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نشكل عجينة الغريبة إلى كرات صغيرة ثم نضغط عليها ضغطة خفيفة من اعلي ونضع عليها المكسرات لتزيينها.

تكرار هذه الطريقة في تشكيل العجينة حتى ننتهي من كمية العجين.

ناتي بصينية وندهنها بقليل من الزيت حتى لاتلتصق الغريبه ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه يسخن لبضع من الوقت.

نضع صينية الغريبة في الفرن عند ملاحظة أن الفرن ساخن ونتركها لمدة 15 دقيقة مع متابعتها بشكل مستمر حتى نلاحظ ان لونها من اسفل اصبح ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها لمدة عشرة دقائق تقريبا حتى تبرد ويمكن نقلها في علبة عميقة أو طبق اللازم لعملية التخزين ويجب أن تكون باردة تماما.

اما اذا نريد تقديمها نرصها على طبق التقديم بهدوء حتى لا نتيح الفرصة ان الغريبة تتكسر معانا لانها بتكون ناعمه جدا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها بدون تكلفة ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

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