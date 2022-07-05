كفتة الحاتي.. أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كفتة الحاتي الأصلية زي أشهر المطاعم مفيش أروع من كدا

كفتة الحاتي بكل الأسرار مثل المطاعم وازاي متفكش، كفتة الحاتي من الأكلات المشهورة التي يحبها الجميع، ويفضل الكثير تناولها جاهزة من المطاعم حيث أن يكون لها طعم مميز ولكن لا يفضل ربات البيوت شرائها ويقومن بتحضريها في البيت، ولكن يواجهن مشاكل عند تحضيرها في البيت مثل ان الكفتة تتفكك وتصبح ناشفه عند الطهي ويرجع ذلك الى طريقه الطهي الخاطئة ولذلك سنتناول الحديث خلال هذا المقال على الطريقة الصحيحة لعمل الكفتة في البيت مثل الحاتي بكل اسرارها للحصول على افضل طعام وقوام للكفتة.

ما هي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل كفته الحاتي في البيت

مكونات كفته الحاتي سهله وتوجد في البيت دائما وتتمثل في المكونات التاليه:-

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة مفرومة.

ثلاث فصوص ثوم.

معلقتين بقسماط.

معلقتين دقيق.

معلقة بكينج بودر.

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

حبة طماطم.

الخطوات الصحيحة لتجهيز كفتة الحاتي في البيت بسهولة

هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها للحصول على كفته مثل المطاعم دون ان تتفكك او تصبح ناشفه عند الطهي وتتمثل هذه الخطوات في التالي:-