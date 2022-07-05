نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الحاتي.. أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كفتة الحاتي الأصلية زي أشهر المطاعم مفيش أروع من كدا في المقال التالي
كفتة الحاتي بكل الأسرار مثل المطاعم وازاي متفكش، كفتة الحاتي من الأكلات المشهورة التي يحبها الجميع، ويفضل الكثير تناولها جاهزة من المطاعم حيث أن يكون لها طعم مميز ولكن لا يفضل ربات البيوت شرائها ويقومن بتحضريها في البيت، ولكن يواجهن مشاكل عند تحضيرها في البيت مثل ان الكفتة تتفكك وتصبح ناشفه عند الطهي ويرجع ذلك الى طريقه الطهي الخاطئة ولذلك سنتناول الحديث خلال هذا المقال على الطريقة الصحيحة لعمل الكفتة في البيت مثل الحاتي بكل اسرارها للحصول على افضل طعام وقوام للكفتة.
ما هي المكونات التي يجب تحضيرها لعمل كفته الحاتي في البيت
مكونات كفته الحاتي سهله وتوجد في البيت دائما وتتمثل في المكونات التاليه:-
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم.
- معلقتين بقسماط.
- معلقتين دقيق.
- معلقة بكينج بودر.
- ملح.
- فلفل اسود.
- بهارات.
- حبة طماطم.
الخطوات الصحيحة لتجهيز كفتة الحاتي في البيت بسهولة
هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها للحصول على كفته مثل المطاعم دون ان تتفكك او تصبح ناشفه عند الطهي وتتمثل هذه الخطوات في التالي:-
- يجب ان تحتوي اللحمة المفرومة على نسبه من الدهون حتى تكون الكفتة متماسكه.
- نضع اللحمة المفرومة في اناء ونضع عليها البصلة المبشورة بعد تصفيه الماء منها ونضع الماء جانبا لاستخدامها في تشكيل الكفتة.
- نضيف البقسماط والدقيق حيث أنهما يساعدان في احتفاظ الكفتة بشكلها أثناء الطهي دوم ان تنكمش او تتفكك.
- نضع البيكنج بودر الذي يساعد في ان تكون الكفتة طرية وهشة ونضيف الملح والفلفل والبهارات ونضع حبة الطماطم المبشورة.
- نقلب الخليط بشكل جيد لضمان امتزاج المكونات كلها معًا وبعد ذلك نغطي ونضعه في الثلاجة على الأقل ساعتين.
- بعد ذلك نبدأ في تشكيل الكفتة حيث نبلل الأيدي بكمية من ماء البصل وبشكل الكفتة حيث أن ماء البصل تعطي طعم مميز للكفتة وتجعل شكلها لامع.
- نرص أصابع الكفتة في صينية ونضع عليها معلقة زيت ونضعها في الفرن ساعة الا ربع وبعد ذلك نخرجها ويمكن إشعال قطعة فحم ووضعها في الصينية وتغطيتها لتعطي الكفتة طعم ورائحة الشوي.
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