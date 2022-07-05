بأبسط المكونات حضري فطائر المقلاة الاقتصادية بطعم رائع ولذيذ

فطائر المقلاة الاقتصادية ، هي نوع من الفطائر الشهية والبسيطة التي تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة بشكل دائم بالمنزل، فهي تحتوي على حشوة سهلة وموفرة هي البطاطس المسلوقة مع الجبن ونكهة الكزبرة الرائعة، تعتبر من الوجبات المناسبة جداً لوجبة الإفطار أو العشاء فهي خفيفة ولذيذة جداً تقدم مع أطباق مختلفة من السلطات أو مع الكاتشب يمكن تقديمها كوجبة للأطفال أثناء الفترة الدراسية، فهي من الأكلات الرائعة والموفرة وتعتبر من الأكلات المناسبة للسيدات الذين لا يملكون الكثير من الوقت لإعداد الوجبات داخل المنزل، فهي وجبة سريعة تًطهي بدون استخدام الفرن، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر المقلاة الاقتصادية بالبطاطس والجبن بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر المقلاة الاقتصادية

يتم تحضير الفطائر من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

كوب من الماء الفاتر.

للحشوة

2 حبة من البطاطس.

رشة من الملح.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من الجبن الأبيض.

كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة.

للوجه

2 ملعقة كبيرة من زبدة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر المقلاة الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق الأبيض باستخدام المنخل السلك حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف إليه رشة الملح ورشة السكر ونخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تمتزج المكونات. نضيف كوب الماء تدريجيًا ونبدأ بالعجن باليد أو بالعجان لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة ومتماسكة وغير لاصقة. ثم توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت ثم تغطى بكيس من البلاستيك وتترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح. ثم نقوم بإحضار 2 من ثمار البطاطس ونقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلي مكعبات، ثم نقوم بغسل البطاطس بالماء جيدًا. نحضر وعاء عميق ونضع به كمية من الماء ويوضع الوعاء على نار عالية ويترك حتى يغلى الماء. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح في الماء ثم نضيف البطاطس في الماء المغلي. تترك البطاطس حتى تسلق وتنضج تمامًا ثم يرفع الوعاء من على النار وتصفى البطاطس من الماء المغلي، وتوضع في المصفاة حتى نتخلص من ماء السلق. ثم توضع البطاطس في وعاء وتهرس البطاطس جيدًا حتى تصبح ناعمة دون أي تكتلات. ثم نضيف إليه كوب الكزبرة الخضراء المفرومة، ثم يضاف إليها كلاً من الملح والفلفل الأسود والشطة حسب الرغبة. بعد ذلك نضيف كوب الجبن علي خليط البطاطس المهروسة ونخلط كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تمتزج وتتجانس.

طريقة التشكيل

بعد مرور 10 دقائق نقوم بإخراج العجينة من الوعاء ثم تقسم إلى 6 كرات متوسطة ومتساوية الحجم. ثم توضع كرات العجينة في طبق وتغطى بفوطة نظيفة وتترك حتى ترتاح مرة أخرى لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها. بعد ذلك نحضر كرات العجين ثم تفرد كل كرة باستخدام النشابة على سطح صلب مرشوش بالدقيق على شكل دائري. ثم نضيف مقدار ملعقة كبيرة من خليط الحشوة على العجينة في المنتصف، ثم نقوم بغلق العجينة مرة أخرى جيدًا حتى تصبح على شكل كرة. تفرد كرة العجين مع الحشوة مرة أخرى باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة جدًا، تكرر نفس الخطوات السابقة حتى ننتهي من كل كمية كرات العجين. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على نار متوسطة ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الزيت، ثم يوزع الزيت في الطاسة بالكامل بواسطة الفرشاة ثم تترك حتى تسخن تمامًا. ثم توضع الفطائر في الطاسة وتترك على النار حتى تنضج وتتحمر تمامًا، ثم تقلب على الجانب الثاني حتى تنضج و تكتسب اللون الذهبي. نخرجها من المقلاة ثم يدهن الوجه بالزبدة وتقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة