طريقة ناجحة لتحضير الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات بمذاق رائع

اعتياد معظم الأمهات على تحضير الحلويات باستمرار بشكل دائم يؤدي إلى التطور في تحضير الحلويات ويجعل الأمهات تمتلك مهارة في تحضيرها فمثلاً عند تحضير الجلاش الحلو فإنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة سواء أصابع، أو مثلثات، أو في صينية حسب الرغبة وقد يختلف المذاق بشكل كلي بسبب حشوة الجلاش وفي المحلات الخاصه بالحلويات يتم حشو الجلاش بالزبيب والكنافة مما يجعله لذيذ وشهي، وتعتبر تلك الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن اللجوء إليها وتحضيرها في المنزل لذلك يمكنك تحضيرها في المنزل بدلاً من شراء الحلويات من الخارج خاصه أنه يتم تحضيره بطريقة اقتصادية غير مكلفة وللتعرف على طريقة تحضير الجلاش بحشوة المكسرات والكنافة يمكنك متابعة الطريقة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الجلاش بحشوة الكنافة

مكونات التحضير:

مقدار 500 جرام من الكنافة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

عبوة من عجينة البقلاوة “الجلاش”.

ملعقة كبيرة من المكسرات.

كأسين من القطر الجاهز.

طريقة التحضير: