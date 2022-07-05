طريقة ناجحة لتحضير الجلاش بحشوة الكنافة والمكسرات بمذاق رائع

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اعتياد معظم الأمهات على تحضير الحلويات باستمرار بشكل دائم يؤدي إلى التطور في تحضير الحلويات ويجعل الأمهات تمتلك مهارة في تحضيرها فمثلاً عند تحضير الجلاش الحلو فإنه يمكن تحضيره بأكثر من طريقة سواء أصابع، أو مثلثات، أو في صينية حسب الرغبة وقد يختلف المذاق بشكل كلي بسبب حشوة الجلاش وفي المحلات الخاصه بالحلويات يتم حشو الجلاش بالزبيب والكنافة مما يجعله لذيذ وشهي، وتعتبر تلك الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن اللجوء إليها وتحضيرها في المنزل لذلك يمكنك تحضيرها في المنزل بدلاً من شراء الحلويات من الخارج خاصه أنه يتم تحضيره بطريقة اقتصادية غير مكلفة وللتعرف على طريقة تحضير الجلاش بحشوة المكسرات والكنافة يمكنك متابعة الطريقة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الجلاش بحشوة الكنافة
مكونات التحضير:
- مقدار 500 جرام من الكنافة.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- عبوة من عجينة البقلاوة “الجلاش”.
- ملعقة كبيرة من المكسرات.
- كأسين من القطر الجاهز.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى تعتمد معظم طرق تحضير الحلويات على تحضير مكون القطر أولاً حتى يصبح بارداً حيث يتم استخدامه بارد فقط، لذلك يجب تجهيزه قبل بداية تجهيز الحلويات.
- الخطوة الثانية احضري مقلاة واسعة وضعي فيها مكون الكنافة ثم ملعقة كبيرة من الزبدة ووضعها على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تصبح باللون الأحمر ويضاف إليهم ملعقتين من القطر.
- الخطوة الثالثة نحضر الزبدة المذوبة ثم نحضر رقائق الجلاش وفرد واحده ثم الأخرى ووضع كمية مناسبة من المكسرات والكنافة داخل الجلاش ويتم لفها على شكل أصابع مع الضغط عليها جيداً.
- الخطوة الرابعة نقوم بتكرار ذلك حتى الانتهاء من كمية الحشو والجلاش ثم نقوم برصها في صينية مدهونة بالزبدة وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن الكهربائي أو فرن البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر جيداً وبعد أن تخرج يوضع عليها القطر البارد مباشرةً.
- الخطوة الأخيرة نترك الصينية على سطح بارد حتى تبرد وتهدأ من حرارة الفرن وبعد ذلك يتم تقديمها ويمكن وضعه في الثلاجة قبل التقديم حتى يتم تقديمه بارداً، ويتم تقديم الجلاش بالهناء والشفاء.
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