اصنعي بودنج الشوكولاتة حلوي باردة لفصل الصيف

بودنج الشوكولاتة ، هي حلوى باردة سريعة التحضير وغير مكلفة، يعشقها الأطفال كثيراً لمذاقها الطيب والمنعش، تعطي شعور بالانتعاش في فصل الصيف، مكوناتها صحية ومفيدة وغير مكلفة موجودة في جميع المنازل، عند إعدادها في المنزل لا تحتاج إلي مجهود أو وقت طويل، حضريها لأطفالك في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائها من الخارج بسعر غالي ولضمان صحة أطفالك، هي من أطباق الحلويات الشهية التي تتميز بطراوتها ومذاقها الرائع، وهي من أكثر الحلويات الباردة المثلجة المحببة لدى الأطفال والكبار، لها مذاق لذيذ جداً ورائع يجعل الإقبال عليها بشكل كبير من قبل الجميع، يمكن تقديمها للضيوف أيضاً وفي المناسبات المختلفة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل بودنج الشوكولاتة

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الحلوى الباردة وهي كالاتي:-

لتر من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من الدقيق.

2 معلقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

100 جرام من الشوكولاتة الخام.

معلقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات تحضير بودنج الشوكولاتة اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-

نضع اللبن مع النشا والدقيق والكاكاو والسكر في حلة ونخلط علي البارد. ثم نرفعهم علي النار مع التقليب المستمر، حتي يثقل القوام ثم نطفئ النار. بعد ذلك نضيف الزبدة والشوكولا الخام، ونقلب حتي تذوب تماماً. عندما يهدئ الخليط يصب في البوالات الخاصة، وتزيين بالشوكولاتة المبشورة والمكسرات ثم يوضع في الثلاجة حتي يبرد تماماً.

طريقة عمل كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-