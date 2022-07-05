أسرار و وصفات من الطبيعة لزيادة نمو الشعرو الحصول على شعر نجمات السينما في البيت دون الحاجه للذهاب إلى الكوافير

نمو الشعر بسرعة، يريد كثير من النساء شعر طويل و كثيف و قوي و جميل لأن الشعر هو تاج جمال المرأة و نبع ثقتها في نفسها و سبب سعادتها عندما تنظر إليه في المرآة و حيث أن معدل زيادة نمو الشعر هو واحد وربع سنتيميتر في الشهر و خمسة عشر سنتيميتير في السنة الواحده فإن السيدات و الفتايات في بحث دائم عن وصفات لزيادة و تسريع نمو الشعر و ذلك للحصول على شعر صحي و وقوي و كثيف ومن أجل كل ما سبق نقدم لك سيدتي هذا المقال لتتعرفي على أفضل الوصفات الطبيعية لزيادة طول الشعر و كذلك النصائح الغالية للتعامل الصحي مع الشعر

وصفات من خيرات الطبيعة لزيادة نمو الشعر

وصفة زيت الخروع

زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية و أهمهم هو الحمض الدهني أوميجا-9 كما أن زيت الخروع غني بالفيتامينات المفيدة لنمو الشعر و من أجل ما سبق فإن زيت الخروع محفز طبيغي لنمو الشعر. للحصول على وصفة زبت الخروع لنمو الشعر يتم خلط كمية من زيت الخروع بكمية مساوية لها من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز ويراعى أن يكون الخلط جيدآ حتى تمتزج الزيوت مع بعضها إمتزاجآ جيدآ ثم نقوم بتدليك فروة الرأس بخليط الزيوت تدليكآ جيدآ و نترك خليط الزيوت يتفاعل مع الشعر و فروة الرأس لمدة خمس و أربعون دقيقة و بعدها نغسل الشعر بالشامبو

فائدة لنفس الوصفة : يمكن إضافة زيت عطري لخليط الزيوت لمنح الشعر رائحة حلوة مثل زيت النعناع أو زيت اللفاندر

وصفة البيض النيء لزيادة نمو الشعر

البيضة الواحدة غنية بالحديد و الكبريت و الفسفور و الزنك و السيلينيوم و البروتين الحيواني لذلك فإن البيض من المحفزات القوية لنمو الشعر ولعمل وصفة البيض النيء لزيادة نمو الشعر نحضر كوب ماء فارغ و نضع فيه بيضة واحدة نيئة وعليها ملعقتان كبيرتين من زيت الزيتون البكر النقي ونعصر عليهما نصف ثمرة ليمون ثم نكمل باقي الكوب باللبن الطبيعي و ليس لبن البودرة ونقلب المكونات تقليبآ جيدآ جدآ حتى تمتزج المكونات إمتزاجآ جيدآ جدآ . يتم تدليك فروة الرأس بالخليط و ذلك لتحفيز و زيادة الدورة الدموية لفروة الرأس و بالتالي وصول غذاء أكثر إلى بصيلات الشعر و زيادة نمو الشعر و ننتظر نصف ساعة بعد أن ندلك كل فروة الرأس وبعدها نغسل الشعر بالشامبو