أسهل طريقة عمل البيتزا البيتي في المقلاة بسرعة البرق والطعم ولا أروع

طريقة عمل البيتزا في المقلاة، طريقة عمل البيتزا في المقلاة لما تمثله البيتزا من طعام مفضل لدى كل أفراد الأسرة، مما يدعو ربة المنزل إلى البحث عن أسهل طريقة لتحضير البيتزا دون استخدام الفرن أو الميكروويف، فما هي مكونات عمل البيتزا في المقلاة؟ وما هي خطوات تحضير البيتزا في المقلاة بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

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مكونات عمل البيتزا في المقلاة

مقادير عمل البيتزا السهلة والسريعة في المقلاة لا تختلف كثيراً عن مقادير عمل البيتزا العادية، حيث يلزم إحضار ما يلي:

مقادير العجين

كوب ونصف الكوب من الدقيق.

عدد 4 ملاعق كبيرة من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقادير الحشو

كوب واحد من صلصة البيتزا.

ربع كيلو جرام من السوسيس أو بيبروني مقطع إلى شرائح.

عدد 1 بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

ربع كيلو جرام من الجبن الموتزريلا المبشور.

عدد 2 ملعقة زيت كبيرة.

نصف كوب من الفلفل الملون مقطع إلى مكعبات.

نصف كوب من الزيتون الأسود مقطع إلى شرائح.

طريقة عمل البيتزا في المقلاة

تحضير بيتزا في المقلاة لا يتطلب أكثر من 40 دقيقة، والمكونات السابقة تكفي لتحضير بيتزا لأربع أشخاص، ويتم التحضير كما يلي:

نضع في وعاء ربع كوب من الماء ثم يضاف إليه الخميرة والسكر، ثم التقليب الجيد للمكونات، ثم يغطى ويتم وضعه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق.

داخل وعاء كبير يتم وضع الدقيق والملح ثم إضافة الزيت والخميرة ثم عجن المكونات جيداً باليد. بعد ذلك يتم إضافة الماء بالتدريج، للحصول على عجينة طرية متماسكة. تقسم العجينة إلى أحجام متساوية وتترك لمدة ثلث ساعة مع التغطية. نحضر حشو البيتزا عن طريق تحمير البصل والفلفل مع السوسيس ويترك الحشو جانباً. ثم في مقلاة نظيفة يتم وضع كرات العجين وتقلب على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم يوضع الحشو على سطح البيتزا مع الجبن وتترك فترة حتى يذوب الجبن، ثم ترفع من النار وتقدم.

طريقة أخرى

مكونات ل 2 حصص

نصف كوب ماء دافئ (120 مل)

1 ملعقة طعام زيت زيتون

ربع كوب دقيق لجميع الأغراض (85 جم)

نصف ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

وجه البيتزا

نصف كوب صلصة مارينارا (130 جم)

2 كوب جبن موزاريلا مبشور (200 جم)

نصف كوب شرائح بيبروني (75 جم)

ريحان طازج مفروم للتزيين

تحضير

في مقلاة كبيرة غير لاصقة ، اخلطي الماء الدافئ وزيت الزيتون والدقيق والسكر والخميرة والملح. استخدم ملعقة لتقليب المكونات ، ثم قم بتنعيم العجينة على حواف المقلاة. وزعي صلصة المارينارا على العجينة حتى الأطراف. رشي جبنة الموزاريلا بالتساوي فوق الصلصة ، ثم ضعي فوقها البيبروني. ضعيها على نار متوسطة ، غطيها واتركيها لمدة 10 دقائق مع تغطية الفتحة. اكشف الغطاء عن الفتحة واطهيها لمدة 5 دقائق أخرى ، حتى تصبح الحواف مقرمشة. أخرجي البيتزا من المقلاة على لوح التقطيع واتركيها تبرد لمدة 5 دقائق. يرش بالريحان ثم يقطع ويقدم. استمتع

طريقة عمل البيتزا في المقلاة ومكونات الطريقة الصحيحة لتحضير اشهى بيتزا في المقلاة، وخطوات التحضير بالتفصيل، تعرفنا على ذلك في هذا المقال.