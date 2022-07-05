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نجد ان هناك انواع عديدة من البسكويت منها بسكويت اليانسون الذي انتشر بشكل كبير حاليا، ويعتبر هذا النوع من البسكويت يكون مفيد جدا للجسم حيث أنه يساعد في انقاص الوزن وحرق الدهون، كما يمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة من فيتامينات ومعادن متنوعة، وتبحث ربة المنزل على طرق مختلفة لتحضير البسكويت بالذ طعم فيمكنها استخدام بعض المواد البسيطة في المنزل. طريقة عمل بسكويت اليانسون المقادير كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من السمسم.

ربع كوب من اليانسون المطحون.

ربع كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نخلط الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر في بولة صغيرة ثم نضع حبات من البيض نضيف اليها الفانيليا السائلة ونخفق البيض جيدا ثم نضيف إليه السكر الابيض ونضع عليهم الزيت مع السمن البلدي ونعجن العجينة بشكل جيد.

ثم نضيف عليه السمسم ونضع عليهم اليانسون ونقلبهم مع بعض جيدا حتي نحصل علي قوام متماسك ولين للعجينة

نقوم بتشكيل عجينة البسكويت ثم ندهن الصينية بقليل من الزيت نبدأ في رص البسكويت في الصينية ونسخن الفرن.

تترك صينية البسكويت في الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم. بسكويت اليانسون بدون بيض المقادير ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السمن البلدي.

ربع كوب من اليانسون المطحون.

كوب واحد من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير نضع كوب من السكر في وعاء عميق ونضيف عليه نصف كوب من السمن البلدي ونخفق هم مع بعضهم جيدا ونضيف عليهم الزيت ثم نضع عليهم اليانسون المطحون والفانيليا ونخلطهم مع بعض.

نأتي بوعاء اخر ونضع الدقيق والبيكنج بودر مع بعض ثم نضيفهم الى المكونات السائلة و تندمج المكونات مع بعض حتي نحصل على عجينة لينة.

نشكل العجينة ونرصها في الصينية ثم ندخلها في الفرن ساخن. عمر شويل - جدة بدون بيض اصنعي بنفسك بسكويت اليانسون الهش اقتصادي وسريع أحلى من الجاهز - ثقفني

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