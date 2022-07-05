اصنعي فطائر العجوة الطرية في المنزل بقوام هش وطري

تعد فطائر العجوة ، من الفطائر الطرية المشهورة والمنتشرة في الأقطار العربية، وهي من المعجنات والمخبوزات الخفيفة واللذيذة التي يفضلها الكثير من الناس، من أشهي وألذ المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، لأنها تتميز بسرعة تحضيرها وهي وجبة شهية وللذيذة وغير مكلفة، وتشتهر دولة مصر بعمل الفطائر الشرقية المحشية بمختلف الحشوات سواء كانت بالتمر أو المربي أو الشوكولاتة، ومن منا لا يعشق القرص الطرية المحشوة بالعجوة ويتناولها الأطفال والكبار في الصباح علي الإفطار بجانب الحليب الساخن أو الشاي، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري طريقة عمل فطائر العجوة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر العجوة

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الفطيرة الشهية وهي كالاتي:-

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب تمر مطحون.

ربع كوب من السكر.

رشة ملح.

كوب من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

سمسم محمص للتزيين.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر العجوة الطرية اللذيذة وهي كما يلي:-

قومي أولاً بخلط الخميرة مع ربع كوب الحليب، ثم اتركيهم جانبا حتي تتفاعل. بعد ذلك في وعاء أخر ضعي الدقيق، ثم اضيفي اسكر ورشة الملح واخلطيهم جيداً. ثم اضيفي عليهم مزيج الخميرة بالحليب، وكرري الخلط ثم ضيفي الزيت مع الاستمرار بالخلط. قومي بإضافة باقي الحليب تدريجياً مع الخلط، حتي الحصول علي قوام عجين مناسب. ثم ادهني العجين بالزيت، ثم اتركيها تتخمر جانباً، لمدة نصف ساعة تقريباً. بعد أن يتخمر العجين ضعيه علي سطح مرشوش بالدقيق، ثم رشي علي وجه العجين قليل من الدقيق وافرديه بالنشابة. ثم قومي بتقسيم العجين إلي نصفين، وضعي التمر علي العجينة ثم ادهنيه بالزيت، وضعي نصف العجينة الأخر ثم اغلقي العجينة من الجوانب. بعد ذلك افرديها من جديد دون الضغط الزائد، ثم بواسطة قالب شكلي العجينة علي شكل دائرة، ثم شريحيها بالسكين، ثم ابرميها قليلاً ورشي عليها السمسم. ثم ادهنيها ببعض الزيت، بعد ذلك ضعيها بصينية مبطنة بورق الزبدة. وادخليها فرن مسخن مسبقاً، علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة، حتي تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

نصائح مهمة لنجاح وصفات المعجنات

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-

نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر. نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى. بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن. بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً. إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.

طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر

هيا بنا نقدم لكم من هنا خطوات تحضير هذا المعمول اللذيذ وهي كالاتي:-