نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل العيد اعملي كحك العيد بطريقة المخابز بطعم دايب ولذيذ وبمكونات اقتصادية وغير مكلفه في المقال التالي
يعد الكحك من الحلويات التى تقدم فى عيد الفطر المبارك مع البسكويت والغريبه، ويقدم ايضا فى المناسبات مع العصائر او المشروبات الغازية، يحضر الكحك باكثر من طريقة مختلفة يمكن تحضير بالحشوات المختلفه ويمكن تحضيره بالسكر البودرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.
يعد الحكك من الحلويات التى نقوم بإعدادها فى الاعياد والمناسبات، فهو من الاطباق الرئيسية فى عيد الفطر المبارك ويقدم معه البيتى فور والغريبة، فيمكن تحضيره بحشوات مختلفة مثل المكسرات او الملبن والعجمية ويمكن ايضا تقديمة مع السكر البودرة فقط بدون حشوات، يقدم الكحك مع المشروبات الساخنة او البارده على حسب الرغبه، فهو يتميز بطعم الزبدة البلدى ورائحة الكحك الشهية، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد بكل تفاصيلها.
طريقة عمل كحك العيد
المكونات
- ١ كيلو من الدقيق الابيض المنخول.
- نصف كيلو من الزبدة السائلة.
- ماء دافئ حسب الحاجة.
- ذرة ملح.
- معلقة كبيرة من السكر.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ٣معالق كبيرة من السمسم الابيض.
- معلقة كبيرة من رائحة الكحك.
- ملبن للحشو حسب الرغبة.
الطريقة
- نحضر وعاء عميق ونقوم بغسله وتجفيفه جيدا بمنشفه قطنية.
- نقوم بنخل الدقيق ونضف اليه السكر والخميرة وذرة الملح.
- نضع معهم رائحة الكحك والسمسم ونخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى يتجانسوا.
- نقوم بتسخين الزبده واضافتها الى الدقيق.
- نبدأ بالعجن حتى يتشرب الدقيق بالزبدة.
- نضيف اليهم الماء تدريجيا مع الاستمرار فالعجن حتى نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم لتحضير صاح الفرن ودهنه بالقليل من الزيت.
- نقوم بتقطيع العجين الى كور صغيرة الحجم ووضع قطعة من الملبن داخل العجينه وتشكيلها بواسطة القوالب او المنقاش.
- نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجوده.
- نقوم بتغطية الكحك بقطعه من القماش ونتركة لمدة ساعه حتى يتخمر.
- نضع الكحك فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الكحك من الفرن ونتركه حتى يبرد.
- نقوم بوضع الكحك فى علبة محكمة الغلق حتى لا ينشف.
- يقدم الكحك مع الشاى او العصائر.
- يمكن تزينه بالسكر البودرة ويمكن تقديمة كما هو على حسب الرغبة.
- يمكن اضافة حشوة الملبن او العجاميه ويمكن ايضا حشوه بالمكسرات المجروشة.
اسرار نجاح الكحك البيتى
- الحفاظ على ضبط المقادير.
- تسخين الزبده قبل وضعها على الدقيق.
- فرك الدقيق مع الزبدة بشكل جيد مما يعطي الكحك نعومه عند التذوق.
- اختبار الخميرة قبل استخدامها لعمل الكحك.
- التأكد من مكونات رائحة الكحك.
- بس الكحك بشكل جيد.
- التاكد من ضبط حرارة الفرن قبل وضع الكحك حتى لا يتم حرق الكحك او تنشيفه.
- ضبط كمية الملح حتى لا يظهر طعمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل العيد اعملي كحك العيد بطريقة المخابز بطعم دايب ولذيذ وبمكونات اقتصادية وغير مكلفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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