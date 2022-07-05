قبل العيد اعملي كحك العيد بطريقة المخابز بطعم دايب ولذيذ وبمكونات اقتصادية وغير مكلفه

يعد الكحك من الحلويات التى تقدم فى عيد الفطر المبارك مع البسكويت والغريبه، ويقدم ايضا فى المناسبات مع العصائر او المشروبات الغازية، يحضر الكحك باكثر من طريقة مختلفة يمكن تحضير بالحشوات المختلفه ويمكن تحضيره بالسكر البودرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.

يعد الحكك من الحلويات التى نقوم بإعدادها فى الاعياد والمناسبات، فهو من الاطباق الرئيسية فى عيد الفطر المبارك ويقدم معه البيتى فور والغريبة، فيمكن تحضيره بحشوات مختلفة مثل المكسرات او الملبن والعجمية ويمكن ايضا تقديمة مع السكر البودرة فقط بدون حشوات، يقدم الكحك مع المشروبات الساخنة او البارده على حسب الرغبه، فهو يتميز بطعم الزبدة البلدى ورائحة الكحك الشهية، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد بكل تفاصيلها.

طريقة عمل كحك العيد

المكونات

١ كيلو من الدقيق الابيض المنخول.

نصف كيلو من الزبدة السائلة.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ذرة ملح.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٣معالق كبيرة من السمسم الابيض.

معلقة كبيرة من رائحة الكحك.

ملبن للحشو حسب الرغبة.

الطريقة

نحضر وعاء عميق ونقوم بغسله وتجفيفه جيدا بمنشفه قطنية.

نقوم بنخل الدقيق ونضف اليه السكر والخميرة وذرة الملح.

نضع معهم رائحة الكحك والسمسم ونخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى يتجانسوا.

نقوم بتسخين الزبده واضافتها الى الدقيق.

نبدأ بالعجن حتى يتشرب الدقيق بالزبدة.

نضيف اليهم الماء تدريجيا مع الاستمرار فالعجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

نقوم لتحضير صاح الفرن ودهنه بالقليل من الزيت.

نقوم بتقطيع العجين الى كور صغيرة الحجم ووضع قطعة من الملبن داخل العجينه وتشكيلها بواسطة القوالب او المنقاش.

نكرر العملية حتى ننتهى من الكمية الموجوده.

نقوم بتغطية الكحك بقطعه من القماش ونتركة لمدة ساعه حتى يتخمر.

نضع الكحك فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠حتى يتم تسويته ويأخذ اللون الذهبي.

نخرج الكحك من الفرن ونتركه حتى يبرد.

نقوم بوضع الكحك فى علبة محكمة الغلق حتى لا ينشف.

يقدم الكحك مع الشاى او العصائر.

يمكن تزينه بالسكر البودرة ويمكن تقديمة كما هو على حسب الرغبة.

يمكن اضافة حشوة الملبن او العجاميه ويمكن ايضا حشوه بالمكسرات المجروشة.

اسرار نجاح الكحك البيتى