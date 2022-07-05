بلون بني لامع اصبغي شعرك بالقهوة لتحصلي على شعر بني جذاب وشعر صحي وناعم جربي الان

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تعد القهوة من المواد الطبيعية ولا تحتوى على المواد الكيميائية لذلك يمكن استخدامها على الشعر، حيث تستخدم القهوة لتلوين الشعر باللون البني الشيكولاته اللذيذ، لذلك فسوف نعمل على استخدام القهوة لصبغ الشعر والابتعاد عن الصبغات لأنها تحتوى على نسبة عالية من الكيماويات، واستخدام القهوة مفيد ايضا لفروة الرأس لاحتوائها بعض الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فسوف نقوم بعمل بعض الوصفات بالقهوة لصبغ الشعر. مكونات صبغة القهوة والكريم المرطب ٢ كوب من الكريم المرطب.

كوب من النسكافيه.

٢ ملعقة من القهوة المطحونة.

زجاجة فارغة مخصصة الصبغات. الخطوات:- في وعاء نقوم بغلى النسكافيه في كمية مناسبة من الماء ثم تترك حتى تبرد تماماً.

في وعاء آخر يوضع الكريم المرطب وعليه القهوة المطحونة والقهوة الباردة المغلية مسبقاً.

يوضع الخليط في الزجاجة الفارغة الخاصة بالصبغة ويمكن شراؤها من محلات مستحضرات التجميل.

يوضع المزيج على الشعر ويترك لمدة ساعة ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ. مكونات صبغة الشعر بالقهوة والحناء:- ثلاث معالق من الحناء.

قهوة غامقة.

ماء ساخن. الخطوات:- نقوم بوضع القهوة والحناء في وعاء ونضع عليها الماء الساخن ونقلب حتى الحصول على عجين متماسك.

نترك خليط الحناء مع القهوة في الوعاء مغطى لمدة ساعة حتى تختمر الحناء.

توضع الحناء بالقهوة على الشعر باستخدام الفرشاة الخاصة بالصبغة أو فرشاة أسنان قديمة.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو. مكونات الحناء والحلبة لصبغ الشعر ملعقة من القهوة المطحونة.

٢ ملعقة من الحناء.

ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

٢ ملعقة من النعناع.

ملعقة من الحليب الرائب.

٢ ملعقة من أوراق الريحان. الخطوات:- نقوم بخلط القهوة مع الحناء والحلبة ثم نضيف عليهم النعناع والريحان والحليب.

نقلب الخليط جيدا حتى يتكون خليط مناسب للفرد على الشعر.

يترك المزيج على الشعر ويترك لمدة ساعتين الى اربع ساعات.

بعد انقضاء المدة نشطف الشعر بالماء والشامبو.

يجفف الشعر جيدا ثم يمكن استخدام مكواة الشعر حتى يظهر لون الشعر بعد الصبغة.

يستخدم هذا المزيج على الشعر الأبيض للعلاج من شيب الشعر وجعله باللون البني اللامع المميز. عمر شويل - جدة بلون بني لامع اصبغي شعرك بالقهوة لتحصلي على شعر بني جذاب وشعر صحي وناعم جربي الان - ثقفني

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